Симоньян призвала к всеобщей мобилизации после атаки ВСУ по РФ

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян задалась вопросом о всеобщей мобилизации в России Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.

«Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. «Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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