Симоньян призвала к всеобщей мобилизации после атаки ВСУ по РФ

05 декабря 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян задалась вопросом о всеобщей мобилизации в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. «Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. «Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.