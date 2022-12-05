Симоньян призвала к всеобщей мобилизации после атаки ВСУ по РФ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.
«Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян намекнула на всеобщую мобилизацию после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы РФ. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. «Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' — или все еще рано?» — написала она. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Также сообщалось о четверых раненных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация и 28 октября она завершилась. Всего было мобилизовано 300 тысяч граждан. Президент РФ Владимир Путин также говорил о том, что частичная мобилизация в стране закончилась.