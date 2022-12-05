05 декабря 2022

На челябинской трассе образовалась пробка из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
На опасном участке трассы организовано реверсивное движение Фото:

На трассе М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 декабря образовалась пробка из-за аварии. Как сообщили в социальных сетях водители, на участке дороги организовано реверсивное движение.

«Пробка, организовано реверсивное движение. Произошла авария, подробности уточняются», — написали в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УГИБДД области URA.RU сообщили, что Renault Sandero выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии водитель французского хэтчбека и его пассажир получили травмы.

Ранее в ведомстве сообщили о смертельном ДТП в Челябинске. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan. Водитель «корейца» и его пассажир скончались на месте происшествия.

Пробка скопилась из-за аварии
Фото:
Водитель и пассажир, находящиеся в Renault Sandero, получили травмы
Фото:
На участке трассы организовано реверсивное движение
Фото:

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На трассе М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 декабря образовалась пробка из-за аварии. Как сообщили в социальных сетях водители, на участке дороги организовано реверсивное движение. «Пробка, организовано реверсивное движение. Произошла авария, подробности уточняются», — написали в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УГИБДД области URA.RU сообщили, что Renault Sandero выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии водитель французского хэтчбека и его пассажир получили травмы. Ранее в ведомстве сообщили о смертельном ДТП в Челябинске. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan. Водитель «корейца» и его пассажир скончались на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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