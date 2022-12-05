На челябинской трассе образовалась пробка из-за ДТП. Фото

06 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

На опасном участке трассы организовано реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 декабря образовалась пробка из-за аварии. Как сообщили в социальных сетях водители, на участке дороги организовано реверсивное движение. «Пробка, организовано реверсивное движение. Произошла авария, подробности уточняются», — написали в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УГИБДД области URA.RU сообщили, что Renault Sandero выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии водитель французского хэтчбека и его пассажир получили травмы. Ранее в ведомстве сообщили о смертельном ДТП в Челябинске. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan. Водитель «корейца» и его пассажир скончались на месте происшествия. Пробка скопилась из-за аварии Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Водитель и пассажир, находящиеся в Renault Sandero, получили травмы Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области На участке трассы организовано реверсивное движение Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На трассе М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 декабря образовалась пробка из-за аварии. Как сообщили в социальных сетях водители, на участке дороги организовано реверсивное движение. «Пробка, организовано реверсивное движение. Произошла авария, подробности уточняются», — написали в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УГИБДД области URA.RU сообщили, что Renault Sandero выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии водитель французского хэтчбека и его пассажир получили травмы. Ранее в ведомстве сообщили о смертельном ДТП в Челябинске. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan. Водитель «корейца» и его пассажир скончались на месте происшествия.