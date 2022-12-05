В Челябинске водитель иномарки выехал на встречную полосу и погиб вместе с пассажиром

Водитель Hyundai Solaris грубо нарушил правила ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в Тракторозаводском районе 6 декабря водитель иномарки Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, виновник аварии и его пассажир скончались в результате ДТП.

«ДТП произошло в 6 утра на улице Хохрякова у дома 2. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого был водитель1992 года рождения», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД отметили, что водитель Hyundai Solaris и его пассажир скончались от полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

Управление Госавтоинспекции города призывает водителей в условиях недостаточной видимости снижать скорость и отказаться от рискованных маневров, особенно обгонов. Также водителей просят включать световые приборы и не отвлекаться на гаджеты.