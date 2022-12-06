Компании из других городов заходят на тюменский рынок, но не платят местному бюджету

Наполнение регионального бюджета напрямую зависит от налогов, которые платит бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иногородние участники нефтегазового кластера продолжают платить налоги в своих регионах, если не локализуются в Тюменской области. Стать налоговым резидентом предлагают тем, кто претендует на участие в обслуживании местной добывающей промышленности и может составить конкуренцию тюменским компаниям. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор тюменского нефтегазового кластера Александр Сакевич. При этом, по его мнению, о соперничестве между «хозяевами» и «гостями» рынка речи быть не может.

«Кластер ставит своей целью не создавать конкуренцию, а находить решения для импортозамещающих задач. Готовы в дальнейшем привлекать к совместной работе предприятия и институты из других регионов», — добавил Сакевич.

Для примера, тюменский участник кластера, в котором работает 35 сотрудников, в 2021 году заплатил по данным сервиса СБИС в региональный и местный бюджеты почти 13 миллионов рублей. Накануне о вступлении в кластер двух новых участников сообщил в своем telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Это завод самоходных машин из Свердловской области и казанский резидент «Сколково». Получат ли они предложение локализоваться в регионе и платить налоги в местный бюджет, пока неизвестно.

Агентство URA.RU направило директору кластера запрос о количестве локализованных иногородних компаний. Ответ ожидается. Ранее мы рассказывали о том, что появление новых игроков на тюменском рынке может спровоцировать более агрессивную конкурентную борьбу.