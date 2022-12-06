Мобилизованный из ЯНАО обратился к главе Салехарда с просьбой помочь его жене

07 декабря 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Мобилизованный поблагодарил мэра Салехарда за визит Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ходе встречи главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского с мобилизованными в Тюмени, один из мужчин попросил помочь его жене, которая после операции вынуждена одна справляться с детьми и бытовыми проблемами. Как написал Игорь Коновалов в соцсети «ВКонтакте» на странице «Медиацентр Салехард», ранее, несмотря на обещания, женщине помощь оказали лишь один раз. «Глубоко признательны мэру города за визит к нам. Надеюсь вопросы товарищей и мои, о том что в течение почти трех месяцев моего отсутствия к жене никто не приходил, за исключением одного раза, когда жена сама звонила настойчиво, исправятся. Наконец-то ее добавили в группу к семьям мобилизованных в день посещения нас мэра города, ведь операция в больнице уже прошла, она полтора месяца сидит на больничном с детьми», — написал Коновалов. Агентству мужчина рассказал, что его супруга Диана легла на плановую операцию после того, как его мобилизовали. «Моя супруга должна была лечь на операцию после того, как меня призвали, эту информацию военкомат никак не учел. По итогам она сейчас из больничных особо не вылазит, сидит с двумя детьми 4 и 2 года, при этом тяжести ей поднимать нельзя», — прокомментировал Коновалов. Он уточнил, что надеется на помощь в ремонте автомобиля, решении бытовых проблем и других вопросов. А также, что его просьба о помощи не будет забыта. В пресс-службе администрации Салехарда агентству рассказали, что глава города планирует навестить семью сегодня, 7 декабря. «Посещение этой семьи главой города запланировано на 7 декабря. По вопросам, которые будут озвучены в ходе встречи, администрация города окажет посильную помощь. Кроме того, за семьей закреплен депутат Городской Думы. Персональный „патронаж“ депутатов и специалистов администрации осуществляется в отношении всех семей мобилизованных салехардцев, а также тех, кто по контракту служит в зоне СВО», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда встретился с семьями мобилизованных. Алексей Титовский обещал оперативно реагировать на обращения жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе встречи главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского с мобилизованными в Тюмени, один из мужчин попросил помочь его жене, которая после операции вынуждена одна справляться с детьми и бытовыми проблемами. Как написал Игорь Коновалов в соцсети «ВКонтакте» на странице «Медиацентр Салехард», ранее, несмотря на обещания, женщине помощь оказали лишь один раз. «Глубоко признательны мэру города за визит к нам. Надеюсь вопросы товарищей и мои, о том что в течение почти трех месяцев моего отсутствия к жене никто не приходил, за исключением одного раза, когда жена сама звонила настойчиво, исправятся. Наконец-то ее добавили в группу к семьям мобилизованных в день посещения нас мэра города, ведь операция в больнице уже прошла, она полтора месяца сидит на больничном с детьми», — написал Коновалов. Агентству мужчина рассказал, что его супруга Диана легла на плановую операцию после того, как его мобилизовали. «Моя супруга должна была лечь на операцию после того, как меня призвали, эту информацию военкомат никак не учел. По итогам она сейчас из больничных особо не вылазит, сидит с двумя детьми 4 и 2 года, при этом тяжести ей поднимать нельзя», — прокомментировал Коновалов. Он уточнил, что надеется на помощь в ремонте автомобиля, решении бытовых проблем и других вопросов. А также, что его просьба о помощи не будет забыта. В пресс-службе администрации Салехарда агентству рассказали, что глава города планирует навестить семью сегодня, 7 декабря. «Посещение этой семьи главой города запланировано на 7 декабря. По вопросам, которые будут озвучены в ходе встречи, администрация города окажет посильную помощь. Кроме того, за семьей закреплен депутат Городской Думы. Персональный „патронаж“ депутатов и специалистов администрации осуществляется в отношении всех семей мобилизованных салехардцев, а также тех, кто по контракту служит в зоне СВО», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда встретился с семьями мобилизованных. Алексей Титовский обещал оперативно реагировать на обращения жителей.