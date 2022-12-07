В больницах Челябинской области введен карантин по ОРВИ и гриппу

Карантин вводится в больницах и соцучреждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В медицинских организациях и социальных учреждениях круглосуточного пребывания Челябинской области с 7 декабря введен карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждений системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 07.12.2022 года до особого распоряжения. Приостанавливать учебный процесс для классов/групп либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее 7 дней», — указано в документе.

В постановлении также указано, что образовательный процесс может продолжаться в электронном виде с применением дистанционных средств. Подобные меры связаны со значительным приростом заболеваемости ОРВИ (на 28%) и ростом регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе пандемического А Н1N1.

Ранее мэрия Челябинска выступила со специальным обращением к горожанам из-за резкого роста заболеваемости вирусными инфекциями. Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70,2%, а среди взрослых — на 95%.