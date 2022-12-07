Горожане боятся гулять по «тюменскому Арбату» из-за его травмоопасности

Пешеходную улицу Дзержинского открыли в Тюмени 1 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени боятся гулять по ул. Дзержинского из-за того, что там слишком скользко. Об этом горожане рассказали в беседе с URA.RU. «Тюменский Арбат», как в народе прозвали эту улицу, был открыт 1 декабря.

«Мы увидели по телевизору репортаж об открытии улицы Дзержинского в качестве пешеходной. Решили семьей съездить туда, погулять. Но в итоге отказались от этой затеи, потому что там слишком скользко. Можно упасть и получить травму. То есть, снегоуборочная техника работает. И работает, видимо, слишком хорошо и старательно», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

В городской администрации URA.RU рассказали о том, что за содержание улицы отвечает ТОДЭП. «Улицу Дзержинского содержит ТОДЭП. Сейчас повышенное внимание к этой улице по уборке. Много ручного труда, так как много уличной мебели и МАФ. Пока идет притирка по уборке, нельзя заходить тяжелой технике. Убирается улица хорошо. ПГМ регулярно обрабатывают, убирают скользкость и наледь до плитки», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской мэрии.