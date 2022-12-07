Детей тюменских мобилизованных пригласят на губернаторскую елку

08 декабря 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Для детей военных приготовлена большая развлекательная программа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Детей тюменских военных, находящихся в зоне СВО, пригласят на губернаторскую елку, а также на праздник, организованный мэром города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Елена Перминова, директор центра социальной поддержки «Семья». По ее словам, помимо двух крупных праздников, детей мобилизованных тюменцев ждут и на других площадках. «В этом году формат губернаторской елки изменен. Отдельно будет елка для талантливой молодежи, а отдельно — губернаторская елка для семей военнослужащих. Мероприятия будут проходить в „Нефтянике“. Туда будут съезжаться дети со всей области. Также будет городская елка мэра, в цирке. Тоже для семей военнослужащих. В пяти организациях культуры, в ДК „Поиск“, „Торфяник“ и других также будут елки конкретно для семей мобилизованных. Будет еще открытие городской елки. Во всех семейных гостиных, десять штук их в Тюмени работает, тоже будут праздничные мероприятия в формате мастер-классов для детей. В нашем центре также будет елка, ориентировочно ставим ее на 20 декабря. Соцзащита ведет реестр семей мобилизованных и их всех будут оповещать и приглашать на праздники лично», —сообщила корреспонденту Елена Перминова, директор центра «Семья». Глава Тюмени Руслан Кухарук во время прямой линии, прошедшей 7 ноября, также рассказал о том, какую поддержку окажут семьям мобилизованных в праздники. «В этом году на елки мы приглашаем детишек из семей мобилизованных. Будет и губернаторская елка, и елка мэра города в цирке, и много других мероприятий, организованных в том числе, и на средства коммерческих организаций», — рассказал Кухарук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Детей тюменских военных, находящихся в зоне СВО, пригласят на губернаторскую елку, а также на праздник, организованный мэром города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Елена Перминова, директор центра социальной поддержки «Семья». По ее словам, помимо двух крупных праздников, детей мобилизованных тюменцев ждут и на других площадках. «В этом году формат губернаторской елки изменен. Отдельно будет елка для талантливой молодежи, а отдельно — губернаторская елка для семей военнослужащих. Мероприятия будут проходить в „Нефтянике“. Туда будут съезжаться дети со всей области. Также будет городская елка мэра, в цирке. Тоже для семей военнослужащих. В пяти организациях культуры, в ДК „Поиск“, „Торфяник“ и других также будут елки конкретно для семей мобилизованных. Будет еще открытие городской елки. Во всех семейных гостиных, десять штук их в Тюмени работает, тоже будут праздничные мероприятия в формате мастер-классов для детей. В нашем центре также будет елка, ориентировочно ставим ее на 20 декабря. Соцзащита ведет реестр семей мобилизованных и их всех будут оповещать и приглашать на праздники лично», —сообщила корреспонденту Елена Перминова, директор центра «Семья». Глава Тюмени Руслан Кухарук во время прямой линии, прошедшей 7 ноября, также рассказал о том, какую поддержку окажут семьям мобилизованных в праздники. «В этом году на елки мы приглашаем детишек из семей мобилизованных. Будет и губернаторская елка, и елка мэра города в цирке, и много других мероприятий, организованных в том числе, и на средства коммерческих организаций», — рассказал Кухарук.