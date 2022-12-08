В Пермском крае сменилось руководство ГУФСИН

Юрий Лымарь покинул должность директора краевого ГУФСИН
Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь уволился по собственному желанию. Информацию об отставке руководителя URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.
«Юрий Анатольевич Лымарь освобожден от должности начальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника назначен его первый заместитель Самир Бабаев», — сообщили в региональном ГУФСИН.
Лымарь возглавлял краевое ГУФСИН с 30 сентября 2019 года. До этого он 10 лет руководил управлением ФСИН России по Псковской области.
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