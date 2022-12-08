08 декабря 2022

В Пермском крае сменилось руководство ГУФСИН

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Интервью с главой ГУФСИН Юрием Лымарем. Пермь, лымарь юрий
Юрий Лымарь покинул должность директора краевого ГУФСИН Фото:

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь уволился по собственному желанию. Информацию об отставке руководителя URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Юрий Анатольевич Лымарь освобожден от должности начальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника назначен его первый заместитель Самир Бабаев», — сообщили в региональном ГУФСИН.

Лымарь возглавлял краевое ГУФСИН с 30 сентября 2019 года. До этого он 10 лет руководил управлением ФСИН России по Псковской области.

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Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь уволился по собственному желанию. Информацию об отставке руководителя URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Юрий Анатольевич Лымарь освобожден от должности начальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника назначен его первый заместитель Самир Бабаев», — сообщили в региональном ГУФСИН. Лымарь возглавлял краевое ГУФСИН с 30 сентября 2019 года. До этого он 10 лет руководил управлением ФСИН России по Псковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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