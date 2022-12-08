В Пермском крае сменилось руководство ГУФСИН

09 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Юрий Лымарь покинул должность директора краевого ГУФСИН Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь уволился по собственному желанию. Информацию об отставке руководителя URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Юрий Анатольевич Лымарь освобожден от должности начальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника назначен его первый заместитель Самир Бабаев», — сообщили в региональном ГУФСИН. Лымарь возглавлял краевое ГУФСИН с 30 сентября 2019 года. До этого он 10 лет руководил управлением ФСИН России по Псковской области.

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь уволился по собственному желанию. Информацию об отставке руководителя URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Юрий Анатольевич Лымарь освобожден от должности начальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника назначен его первый заместитель Самир Бабаев», — сообщили в региональном ГУФСИН. Лымарь возглавлял краевое ГУФСИН с 30 сентября 2019 года. До этого он 10 лет руководил управлением ФСИН России по Псковской области.