Свердловский губернатор пообещал вернуть забытую новогоднюю традицию

В Свердловской области вновь начнут устраивать губернаторские елки

Евгений Куйвашев вновь устроит новогодний праздник для детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году в Свердловской области вновь начнут проводить новогодние губернаторские елки, которые не устраивали с начала пандемии коронавируса. Об этом в ходе «прямой линии» заявил глава региона Евгений Куйвашев. Ранее источники URA.RU анонсировали возвращение праздника.

«Губернаторские елки [проводятся] для детей из малообеспеченных семей. В этом году к этой категории [присоединятся воспитанники] детских домов, дети мобилизованных. Елки будут организованы — в резиденции губернатора, будет более 40 представлений», — пообещал Куйвашев.

По словам губернатора, маленькие свердловчане соскучились по привычному празднованию Нового года. Куйвашев раскрыл, что работники сферы культуры «подготовили красочные представления» для детей. Например, для них устроят специальное цирковое представление.

Губернаторские елки были традиционным новогодним утренником для свердловчан и их детей. В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса праздники отменили. С тех пор к традиции не возвращались. В ноябре URA.RU в рубрике «Слухи» сообщало, что Куйвашев решил возродить празднование.