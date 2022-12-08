08 декабря 2022

В Тюменской области племянница выгнала из дома пожилую родственницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Женщина смогла отстоять свой дом в суде Фото:

В Тюменской области племянница выгнала из дома свою родственницу-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В 2010 году пожилая жительница Исетского района подарила дом, находящийся в ее собственности и являющийся единственным жилищем, своей сестре, которая впоследствии передарила его своей дочери. Дочь, став собственником жилого дома, приняла меры к выселению своей 67-летней родственницы», — передает пресс-служба.

В ходе следствия выяснилось, что в момент подписания договора о передаче дома, пенсионерка не могла отвечать за свои действия из-за психического заболевания. Женщина получила травму головы, которая спровоцировала расстройство. Учитывая все обстоятельства, суд признал сделку незаконной.

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В Тюменской области племянница выгнала из дома свою родственницу-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В 2010 году пожилая жительница Исетского района подарила дом, находящийся в ее собственности и являющийся единственным жилищем, своей сестре, которая впоследствии передарила его своей дочери. Дочь, став собственником жилого дома, приняла меры к выселению своей 67-летней родственницы», — передает пресс-служба. В ходе следствия выяснилось, что в момент подписания договора о передаче дома, пенсионерка не могла отвечать за свои действия из-за психического заболевания. Женщина получила травму головы, которая спровоцировала расстройство. Учитывая все обстоятельства, суд признал сделку незаконной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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