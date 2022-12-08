В Тюменской области племянница выгнала из дома пожилую родственницу

Женщина смогла отстоять свой дом в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области племянница выгнала из дома свою родственницу-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В 2010 году пожилая жительница Исетского района подарила дом, находящийся в ее собственности и являющийся единственным жилищем, своей сестре, которая впоследствии передарила его своей дочери. Дочь, став собственником жилого дома, приняла меры к выселению своей 67-летней родственницы», — передает пресс-служба.

В ходе следствия выяснилось, что в момент подписания договора о передаче дома, пенсионерка не могла отвечать за свои действия из-за психического заболевания. Женщина получила травму головы, которая спровоцировала расстройство. Учитывая все обстоятельства, суд признал сделку незаконной.