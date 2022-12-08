Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы поздравил жителей с Днем Героев Отечества. Фото

09 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Олег Колесников пообещал, что враг будет разбит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ушедший на фронт добровольцем депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поздравил жителей с Днем Героев Отечества и заявил, что враг будет разбит. Об этом депутат 9 декабря заявил в социальных сетях. «История Дня Героев Отечества связывает нас священной нитью памяти с великими предками. Сегодня этот праздник имеет особое значение, ведь фашизм снова поднял голову. Но я уверен, что враг будет разбит, и победа будет за нами», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Колесников отметил, что сегодня мы вспоминаем о подвиге наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Их доблесть, отвага и верность долгу сейчас служат для нас нравственным ориентиром и опорой. Депутат в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Недавно стало известно, что Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад». Депутат Госдумы Олег Колесников шлет фото с передовой Фото: Олег Колесников во «ВКонтакте»

Ушедший на фронт добровольцем депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поздравил жителей с Днем Героев Отечества и заявил, что враг будет разбит. Об этом депутат 9 декабря заявил в социальных сетях. «История Дня Героев Отечества связывает нас священной нитью памяти с великими предками. Сегодня этот праздник имеет особое значение, ведь фашизм снова поднял голову. Но я уверен, что враг будет разбит, и победа будет за нами», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Колесников отметил, что сегодня мы вспоминаем о подвиге наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Их доблесть, отвага и верность долгу сейчас служат для нас нравственным ориентиром и опорой. Депутат в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Недавно стало известно, что Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».