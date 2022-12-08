Мэры из ХМАО получили установки по борьбе с коррупцией

Югорские мэры на заседании окружного совета по развитию местного самоуправления обсудили меры по борьбе с коррупцией. Об этом URA.RU рассказали несколько глав городов, которые принимали участие в совещании.
«Всегда такие совещания дают плодотворные решения, чтобы в данном случае не замыливать те ошибки, которые совершаются чиновниками, муниципальными служащими. Они, соответственно, должны искореняться и должны сводиться к нулю. Чем быстрее мы научимся оформлять те же самые декларации, заполнять безошибочно, тем выше будет и качество той же повседневной работы», — рассказал глава города Пыть-Ях Александр Морозов.
Солидарен с этим мнением оказался и глава Мегиона Олег Дейнека. Он отметил, что в ходе совещания была озвучена информация о том, что в югорских мэриях большинство нарушений коррупционной составляющей носит технический характер. «В принципе, я могу сказать, что в Ханты-Мансийском округе, на сегодняшний день, слава Богу, коррупционные факторы среди администраций минимальны. А если есть, вот сегодня доклад делали, они, в основном, являются техническими ошибками. На заседании этот доклад звучал как наставление», — сказал глава города Мегион Олег Дейнека. Также мэрам дали рекомендации, что поступающие на работу муниципальные служащие должны изучать антикоррупционные методички.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова собрала всех югорских мэров на ужин в неформальной обстановке в концертном комплексе «Югра-классик». Это произошло в преддверии заседания совета по развитию местного самоуправления и празднования Дня округа.
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