Губернатор ХМАО собрала всех мэров на разговор без галстуков

08 декабря 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Пышного банкета не запланировано Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова собрала всех югорских мэров на ужин в неформальной обстановке в концертном комплексе «Югра-классик». Это произошло в преддверие заседания совета по развитию местного самоуправления и празднования Дня округа. Об этом URA.RU сообщили сами югорские мэры. «Собирают. С учетом произошедшего в Нижневартовске вряд ли будут какие-то празднества. Ситуация непростая, сложная, не до праздников. К тому же сейчас идет специальная военная операция». — рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков. Глава Белоярского района Сергей Маненко отметил, что мэров впервые собирают всех вместе перед Новым годом после начала эпидемии коронавируса. «Обычно поздравляют друг друга и расходятся. В этот раз, как я понял, будет очень быстро. Час где-то», — прокомментировал Маненков. «Это визит вежливости. Завтра начинается большая программа, поэтому губернатор накануне хочет покормить нас по-человечески. Мы же ее команда. Завтра награждение достойных граждан Югры будет в торжественной обстановке, с утра — совет глав и рабочие отраслевые совещания», — пошутил мэр Нягани Иван Ямашев. На 9 декабря запланировано само заседание совета по развитию местного самоуправления. Основной темой станет обзорный доклад о противодействии коррупции в муниципалитетах. А затем югорские мэры обсудят план работы совета на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что 9 декабря в Югре стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня округа. Ожидается, что в Ханты-Мансийск прилетит уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова собрала всех югорских мэров на ужин в неформальной обстановке в концертном комплексе «Югра-классик». Это произошло в преддверие заседания совета по развитию местного самоуправления и празднования Дня округа. Об этом URA.RU сообщили сами югорские мэры. «Собирают. С учетом произошедшего в Нижневартовске вряд ли будут какие-то празднества. Ситуация непростая, сложная, не до праздников. К тому же сейчас идет специальная военная операция». — рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков. Глава Белоярского района Сергей Маненко отметил, что мэров впервые собирают всех вместе перед Новым годом после начала эпидемии коронавируса. «Обычно поздравляют друг друга и расходятся. В этот раз, как я понял, будет очень быстро. Час где-то», — прокомментировал Маненков. «Это визит вежливости. Завтра начинается большая программа, поэтому губернатор накануне хочет покормить нас по-человечески. Мы же ее команда. Завтра награждение достойных граждан Югры будет в торжественной обстановке, с утра — совет глав и рабочие отраслевые совещания», — пошутил мэр Нягани Иван Ямашев. На 9 декабря запланировано само заседание совета по развитию местного самоуправления. Основной темой станет обзорный доклад о противодействии коррупции в муниципалитетах. А затем югорские мэры обсудят план работы совета на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что 9 декабря в Югре стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня округа. Ожидается, что в Ханты-Мансийск прилетит уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.