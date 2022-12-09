Носки женщина принесла в пункт сбора помощи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Копейске (Челябинская область) 91-летняя женщина связала теплые носки для бойцов в зоне спеоцперации. Свою посылку она принесла в пункт сбора помощи.
«На пункт сбора пришла бабушка Нина, которой 91 год! Она связала сама носочки и собрала еще продукты нашим ребятам на фронт. Сказала, чтобы сыновья там не мерзли», — сообщается в паблике «Копейск в теме. Новости» в соцсети «Вконтакте».
Ранее жители Копейска собрали для госпиталя на передовой груз медикаментов, закупочная стоимость которых превысила 200 тысяч рублей. Список медикаментов готовили врачи из реанимационного отделения.
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