Носки женщина принесла в пункт сбора помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске (Челябинская область) 91-летняя женщина связала теплые носки для бойцов в зоне спеоцперации. Свою посылку она принесла в пункт сбора помощи.

«На пункт сбора пришла бабушка Нина, которой 91 год! Она связала сама носочки и собрала еще продукты нашим ребятам на фронт. Сказала, чтобы сыновья там не мерзли», — сообщается в паблике «Копейск в теме. Новости» в соцсети «Вконтакте».

Ранее жители Копейска собрали для госпиталя на передовой груз медикаментов, закупочная стоимость которых превысила 200 тысяч рублей. Список медикаментов готовили врачи из реанимационного отделения.

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