Копейчане собрали большую партию медикаментов для фронта Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска собрали для госпиталя на передовой груз медикаментов, закупочная стоимость которых превысила 200 тысяч рублей. Об этом рассказала URA.RU руководитель одной из групп помощи военнослужащим.

«Так выглядит груз для госпиталя, оптовая стоимость которого составляет 205 тысяч рублей. Здесь более 500 флаконов заменителей крови, которые требуются после операции, шприцы, антибиотики, обезболивающие средства, а также ампульные препараты и многое другое», — рассказала URA.RU руководитель группы «Вместе» в соцсети «ВКонтакте» Ирина Горькова.

Волонтер добавила, что в подготовке списка медицинских препаратов первой необходимости принимали участие врачи из реанимационного отделения. По ее словам, количество медикаментов исчисляется в тысячах единиц.

Ранее копейчане полностью экипировали снайпера, который отправляется на передовую. Ему приобрели удобную и безопасную одежду и обувь, а также тепловизионный прицел стоимостью порядка 350 тысяч рублей.