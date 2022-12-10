Вучич упрекнул Запад за обман РФ

11 декабря 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Запад тянул время, чтобы накопить оружие и стать сильнее РФ, заявил Александр Вучич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад обманул Россию, чтобы потянуть время и накопить оружие для попытки поражения РФ. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. «Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — заявил Вучич в обращении к гражданам, передает РИА Новости. Он отметил, что для него это ясный сигнал «кому нельзя верить». Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО.

Запад обманул Россию, чтобы потянуть время и накопить оружие для попытки поражения РФ. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. «Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — заявил Вучич в обращении к гражданам, передает РИА Новости. Он отметил, что для него это ясный сигнал «кому нельзя верить». Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО.