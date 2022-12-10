Несовершеннолетний не справился с управлением автомобиля Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

На трассе Бигила — Новая Заимка в Заводоуковском районе Тюменской области пострадал подросток. Он сел за руль, не имея водительских прав, не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Подросток, не имеющий водительское удостоверение, не справился с управлением автомобиля ВАЗ 2110, в результате чего машина съехала в кювет. Авария произошла ночью на автодороге Бигила-Новая Заимка», — рассказали в ведомстве.

Подросток получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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