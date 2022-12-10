10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Тюменской области подросток без прав устроил ДТП за рулем «Лады». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Несовершеннолетний не справился с управлением автомобиля Фото:

На трассе Бигила — Новая Заимка в Заводоуковском районе Тюменской области пострадал подросток. Он сел за руль, не имея водительских прав, не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Подросток, не имеющий водительское удостоверение, не справился с управлением автомобиля ВАЗ 2110, в результате чего машина съехала в кювет. Авария произошла ночью на автодороге Бигила-Новая Заимка», — рассказали в ведомстве.

Подросток получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что под Тобольском дважды сбили пьяного пешехода, стоящего посреди дороги. Молодой человек скончался на месте.

Фото:

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На трассе Бигила — Новая Заимка в Заводоуковском районе Тюменской области пострадал подросток. Он сел за руль, не имея водительских прав, не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Подросток, не имеющий водительское удостоверение, не справился с управлением автомобиля ВАЗ 2110, в результате чего машина съехала в кювет. Авария произошла ночью на автодороге Бигила-Новая Заимка», — рассказали в ведомстве. Подросток получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что под Тобольском дважды сбили пьяного пешехода, стоящего посреди дороги. Молодой человек скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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