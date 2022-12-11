Юрист рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 января

Юрист Комсолев: до 1 января все желающие могут оплатить госпошлину со скидкой

12 декабря 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Госпошлину можно оплатить на портале «Госуслуги», отметил юрист Фото: Денис Моргунов © URA.RU До 1 января все желающие могут оплатить госпошлину со скидкой 30%. Такой информацией поделился юрист и правозащитник Владимир Комсолев. «Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря», — поделился Комсолев в разговоре с радио Spuntik. Эксперт пояснил, что госпошлину нужно оплачивать при получении загранпаспорта, а также при замене общегражданского паспорта по причине утери, порчи или изменения фамилии. А произвести оплату можно на портале «Госуслуги». При этом, уточнил Комсолев, услугой можно воспользоваться и в следующем году, однако для получения скидки заявку на нее следует оформить до конца декабря, ведь «госпошлина там немаленькая». Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что люди творческих профессий в новогодние праздники останутся без двойной зарплаты. Это связано с тем, что люди таких должностей вынуждены выполнять свои обязанности именно в праздники.

До 1 января все желающие могут оплатить госпошлину со скидкой 30%. Такой информацией поделился юрист и правозащитник Владимир Комсолев. «Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря», — поделился Комсолев в разговоре с радио Spuntik. Эксперт пояснил, что госпошлину нужно оплачивать при получении загранпаспорта, а также при замене общегражданского паспорта по причине утери, порчи или изменения фамилии. А произвести оплату можно на портале «Госуслуги». При этом, уточнил Комсолев, услугой можно воспользоваться и в следующем году, однако для получения скидки заявку на нее следует оформить до конца декабря, ведь «госпошлина там немаленькая». Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что люди творческих профессий в новогодние праздники останутся без двойной зарплаты. Это связано с тем, что люди таких должностей вынуждены выполнять свои обязанности именно в праздники.