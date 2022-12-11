Рейс из тюменского аэропорта задержится почти на полсуток

Рейс «Тюмень-Омск» авиакомпании «ЮТэйр» отложен на 9 с половиной часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Рощино».
«Номер рейса: ЮТ 211. Время по расписанию: 09:30, 12.12. Расчетное время: 19:00, 12.12», — указано в сообщении.
Вылететь самолет должен был в 9:30 по тюменскому времени. На данный момент прогнозируемое время обозначено на 19:00. В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском аэропорту массово опаздывают самолеты. Во второй день зимы случилась задержка на рейсы в Игрим, Москву и Астрахань.
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