Захарова рассказала о катастрофе в США, которую замалчивает весь Запад

МИД РФ: на американо-канадском газопроводе Keystone Pipeline произошла крупнейшая утечка нефти

13 декабря 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что на Западе произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие Фото: Владимир Андреев © URA.RU На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале. Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.

На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале. Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.