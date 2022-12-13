Захарова рассказала о катастрофе в США, которую замалчивает весь Запад

МИД РФ: на американо-канадском газопроводе Keystone Pipeline произошла крупнейшая утечка нефти
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова подчеркнула, что на Западе произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие Фото:

На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале.

Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.

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На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале. Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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