Захарова рассказала о катастрофе в США, которую замалчивает весь Запад

На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале.
Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU
На границе американских штатов Канзас и Небраска произошла крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетие в виде разлива нефти. Но на нее закрывает глаза весь Запад. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «В самом центре американского континента текут реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка. Если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“», — пояснила Захарова в telegram-канале. Также она отметила, что об этом инциденте молчат и общественные экологические организации США и Канады, например — Greenpeace. Разлив произошел на нефтепроводе Keystone Pipeline. Это сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России. Уточнялось, что они готовы ввести квоты на выбросы углерода, чтобы не зависеть от России.