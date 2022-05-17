Евросоюз готов пожертвовать экологией ради вреда России

Евросоюз пожертвует климатом ради снижения зависимости от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия намеревается получить 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы не зависеть от российских энергоносителей. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Брюссель хочет привлечь 20 миллиардов евро для финансирования выхода ЕС из российской энергетики путем продажи разрешений на избыточные выбросы углерода — шаг, который рискует ударить по климатическим целям блока, удешевив сжигание ископаемого топлива», — пишет газета со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

К концу десятилетия комиссия планирует инвестировать около 200 миллиардов евро на те же цели. Полученные средства хотят вложить в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

В газете отмечается, что несмотря на это, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа. Там отмечается, что это скажется на достижении целей Евросоюза по сокращению выбросов на фоне перехода к климатической нейтральности.

Из-за начала специальной операции на Украине страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. В шестой, еще не принятый пакет входит эмбарго на импорт нефти, но не все члены ЕС согласны с такими ограничениями из-за зависимости от энергоресурсов РФ.

В марте этого года президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли, такое решение принято в ответ на ограничения со стороны Запада.