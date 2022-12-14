Армянские компании помогут Тюменской области с импортозамещением

О сотрудничестве бизнеса Тюмени и Еревана договариваются без посредников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские экспортные компании готовы поставлять в Армению буровое оборудование, системы очистки сточных вод и мобильные здания. Взамен регион может рассчитывать на товары местной текстильной и пищевой промышленности. В беседе с URA.RU заместитель руководителя центра поддержки экспорта Тюменской области Диана Грачева отметила: бизнес-миссии в другие страны пока не принесли конкретных результатов. Но уже есть договоренности.

«Мы в первую очередь, конечно, нацелены на экспорт, надо дать нашему бизнесу зарабатывать. Но мы всегда помним и о нуждах Тюменской области по импортозамещению. Пока о конкретных результатах формата бизнес-миссий говорить рано, формат новый. А процесс достижения договоренностей и заключения договоров долгий», — добавила Грачева.

Бизнес-миссия тюменских предпринимателей, инвесторов и разработчиков торговых систем проходит в эти дни в Ереване и завершится 16 декабря. Бизнесмены уже встретились с союзом строителей Армении и посетили местное швейное предприятие. Оно изготавливает собственную одежду и шьет по заказу крупных сетевиков — «Детский мир», Zara, D&G. Запланирована экскурсия на коньячный завод «Арарат».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что одежду собственного производства тюменцам готовы поставлять турецкие компании. Взамен Турция попросит местные продукты питания.

Необходимость в импортозамещении возникла на фоне санкционного давления на Россию со стороны США и стран ЕС. Западные лидеры заявили, что таким образом планируют нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам Российской Федерации.