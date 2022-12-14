Свердловский экс-преподаватель в вышиванке отправится под суд

Экс-преподавателя из Первоуральска Изгагина будут судить за дискредитацию армии РФ

15 декабря 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Первоуральцу грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В отношении преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина составлен протокол за дискредитацию армии России. Поводом послужили многочисленные жалобы на Изгагина (в том числе от депутата Госдумы Александра Хинштейна) за публикацию в социальных сетях своих фотографий в вышиванке (национальная украинская одежда) с призывами на украинском языке под ними. Дело об административном правонарушении в отношении Артема Изгагина зарегистрировано в картотеке Первоуральского городского суда 13 декабря. Рассмотрено оно будет сегодня. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Свердловской области с просьбой наказать Изгагина за многочисленные публикации в соцсетях дискредитирующих армию РФ постов. После обращения Изгагин был уволен с занимаемой должности преподавателя Первоуральского металлургического колледжа.

В отношении преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина составлен протокол за дискредитацию армии России. Поводом послужили многочисленные жалобы на Изгагина (в том числе от депутата Госдумы Александра Хинштейна) за публикацию в социальных сетях своих фотографий в вышиванке (национальная украинская одежда) с призывами на украинском языке под ними. Дело об административном правонарушении в отношении Артема Изгагина зарегистрировано в картотеке Первоуральского городского суда 13 декабря. Рассмотрено оно будет сегодня. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Свердловской области с просьбой наказать Изгагина за многочисленные публикации в соцсетях дискредитирующих армию РФ постов. После обращения Изгагин был уволен с занимаемой должности преподавателя Первоуральского металлургического колледжа.