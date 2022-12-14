14 декабря 2022

Свердловский экс-преподаватель в вышиванке отправится под суд

Экс-преподавателя из Первоуральска Изгагина будут судить за дискредитацию армии РФ
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Спецоперация РФ на Украине

В отношении преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина составлен протокол за дискредитацию армии России. Поводом послужили многочисленные жалобы на Изгагина (в том числе от депутата Госдумы Александра Хинштейна) за публикацию в социальных сетях своих фотографий в вышиванке (национальная украинская одежда) с призывами на украинском языке под ними.

Дело об административном правонарушении в отношении Артема Изгагина зарегистрировано в картотеке Первоуральского городского суда 13 декабря. Рассмотрено оно будет сегодня.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Свердловской области с просьбой наказать Изгагина за многочисленные публикации в соцсетях дискредитирующих армию РФ постов. После обращения Изгагин был уволен с занимаемой должности преподавателя Первоуральского металлургического колледжа.

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В отношении преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина составлен протокол за дискредитацию армии России. Поводом послужили многочисленные жалобы на Изгагина (в том числе от депутата Госдумы Александра Хинштейна) за публикацию в социальных сетях своих фотографий в вышиванке (национальная украинская одежда) с призывами на украинском языке под ними. Дело об административном правонарушении в отношении Артема Изгагина зарегистрировано в картотеке Первоуральского городского суда 13 декабря. Рассмотрено оно будет сегодня. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Свердловской области с просьбой наказать Изгагина за многочисленные публикации в соцсетях дискредитирующих армию РФ постов. После обращения Изгагин был уволен с занимаемой должности преподавателя Первоуральского металлургического колледжа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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