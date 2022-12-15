В МИД РФ заявили о немедленном ответе на девятый пакет санкций ЕС

Ответ России на девятый пакет санкций Европейского союза не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Какие бы новые меры не были введены Евросоюзом, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес», — сказала Захарова в ходе брифинга. Его трансляция велась на Rutube.
Ранее источник РБК сообщил о том, что правительство РФ намерено продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Эти меры станут ответом на санкции Европейского союза, отмечал собеседник агентства.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние, в первую очередь, на экономики самих западных стран.
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Ответ России на девятый пакет санкций Европейского союза не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Какие бы новые меры не были введены Евросоюзом, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес», — сказала Захарова в ходе брифинга. Его трансляция велась на Rutube. Ранее источник РБК сообщил о том, что правительство РФ намерено продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Эти меры станут ответом на санкции Европейского союза, отмечал собеседник агентства. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние, в первую очередь, на экономики самих западных стран.