Депздрав ХМАО нашел способ обойти западные санкции при закупках медоборудования

15 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дефицита запасных частей для медоборудования нет, заявили в Депздраве ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Медучреждения ХМАО меняют поставщиков оборудования и медикаментов, чтобы избежать санкционного давления. Помимо этого, в округе сделан запас медикаментов, что также дает независимость от импортных поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В медицинских организациях ХМАО отсутствует дефицит импортных запасных частей для медицинского оборудования. В достаточном объеме создан запас лекарственных препаратов. Для сервисного и гарантийного обслуживания медицинской техники заключены соответствующие договоры во всех медицинских организациях. При отсутствии на рынке оборудования иностранного производства приобретается аналогичное оборудование российского производства. Либо иностранного производства, имеющееся на российском рынке», — сообщили в депздраве. Также в ведомстве добавили, что в случае отсутствия каких-либо препаратов готовы поменять лечение пациента. И подобрать тот метод, который не будет осложняться отсутствием необходимых медикаментов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Санкционная политика Запада повлияла на стоимость стройматериалов, и некоторые строители начали отказываться от контрактов.

Медучреждения ХМАО меняют поставщиков оборудования и медикаментов, чтобы избежать санкционного давления. Помимо этого, в округе сделан запас медикаментов, что также дает независимость от импортных поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В медицинских организациях ХМАО отсутствует дефицит импортных запасных частей для медицинского оборудования. В достаточном объеме создан запас лекарственных препаратов. Для сервисного и гарантийного обслуживания медицинской техники заключены соответствующие договоры во всех медицинских организациях. При отсутствии на рынке оборудования иностранного производства приобретается аналогичное оборудование российского производства. Либо иностранного производства, имеющееся на российском рынке», — сообщили в депздраве. Также в ведомстве добавили, что в случае отсутствия каких-либо препаратов готовы поменять лечение пациента. И подобрать тот метод, который не будет осложняться отсутствием необходимых медикаментов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Санкционная политика Запада повлияла на стоимость стройматериалов, и некоторые строители начали отказываться от контрактов.