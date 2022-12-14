14 декабря 2022

Депздрав ХМАО нашел способ обойти западные санкции при закупках медоборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицита запасных частей для медоборудования нет, заявили в Депздраве ХМАО Фото:
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Медучреждения ХМАО меняют поставщиков оборудования и медикаментов, чтобы избежать санкционного давления. Помимо этого, в округе сделан запас медикаментов, что также дает независимость от импортных поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В медицинских организациях ХМАО отсутствует дефицит импортных запасных частей для медицинского оборудования. В достаточном объеме создан запас лекарственных препаратов. Для сервисного и гарантийного обслуживания медицинской техники заключены соответствующие договоры во всех медицинских организациях. При отсутствии на рынке оборудования иностранного производства приобретается аналогичное оборудование российского производства. Либо иностранного производства, имеющееся на российском рынке», — сообщили в депздраве.

Также в ведомстве добавили, что в случае отсутствия каких-либо препаратов готовы поменять лечение пациента. И подобрать тот метод, который не будет осложняться отсутствием необходимых медикаментов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Санкционная политика Запада повлияла на стоимость стройматериалов, и некоторые строители начали отказываться от контрактов.

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Медучреждения ХМАО меняют поставщиков оборудования и медикаментов, чтобы избежать санкционного давления. Помимо этого, в округе сделан запас медикаментов, что также дает независимость от импортных поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В медицинских организациях ХМАО отсутствует дефицит импортных запасных частей для медицинского оборудования. В достаточном объеме создан запас лекарственных препаратов. Для сервисного и гарантийного обслуживания медицинской техники заключены соответствующие договоры во всех медицинских организациях. При отсутствии на рынке оборудования иностранного производства приобретается аналогичное оборудование российского производства. Либо иностранного производства, имеющееся на российском рынке», — сообщили в депздраве. Также в ведомстве добавили, что в случае отсутствия каких-либо препаратов готовы поменять лечение пациента. И подобрать тот метод, который не будет осложняться отсутствием необходимых медикаментов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Санкционная политика Запада повлияла на стоимость стройматериалов, и некоторые строители начали отказываться от контрактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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