Участники перестрелки в Екатеринбурге заключили перемирие за ужином

15 декабря 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Перестрелка на улице Татищева произошла утром 7 декабря Фото: читатель URA.RU Группировки «Центр» и «Четырехсотые», участвовавшие в перестрелке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 7 декабря, заключили перемирие, договорившись убрать свои объекты по продаже пиротехники с улицы Татищева, 77. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с итогами встречи лидеров банд, которая состоялась несколько дней назад — предположительно, в одном из городских ресторанов. «Обе стороны пришли к выводу, что столкновение — результат интриг третьего лица, дали понять, что не имеют претензий. Торговать на этом месте не будет никто, чтобы не раздражать силовиков», — поделился собеседник агентства. Как писало URA.RU, в потасовке, закончившиеся стрельбой, утром 7 декабря участвовали по меньшей мере десять человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). В МВД говорили, что по горячим следам были задержаны два человека (по одному от каждой из банд, оба сейчас под административным арестом). Однако один из источников агентства утверждал, что задержанных на самом деле трое, один из них (представитель «Центра») якобы скрылся из отдела полиции №9 еще до того, как получил статус задержанного. Новость по теме Участники массовой перестрелки в Екатеринбурге попытались избежать наказания Собеседник, близкий к одной из сторон конфликта, рассказал, что бойцы «Центра» лишь оказывали силовую поддержку некоему депутату гордумы. Тот якобы пообещал свой админресурс бизнесмену Ивану Стародубцеву, который владеет киосками по всему городу. «Доверившись ему, Стародубцев установил в этом году дополнительные объекты — причем в обход договоренностей с силовиками и районными администрациями. Возмутившись, „Четырехсотые“ (они-то как раз соблюдают эти негласные порядки) стали массово размещать свои объекты рядом с объектами Стародубцева. Так случилось и на улице Татищева, 77. Реагируя на это, депутат попросил „центровых“ съездить на место, чтобы силовым путем демонтировать киоск „Четырехсотых“. Те вызвали дежурную бригаду, и началось», — описал ситуацию инсайдер. В то же время сам Иван Стародубцев заявил URA.RU, что с представителями упомянутых группировок не знаком, как и с депутатом. По словам Стародубцева, фейерверки на улице Татищева, 77 он продает последние восемь лет — в рамках договора аренды с универсамом «Татищев». После перестрелки соглашение было расторгнуто, признался он. Бизнесмен отметил, что в этом году свой объект он даже не успел установить (хотя источник агентства говорит, что «видел павильон Стародубцева своими глазами»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группировки «Центр» и «Четырехсотые», участвовавшие в перестрелке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 7 декабря, заключили перемирие, договорившись убрать свои объекты по продаже пиротехники с улицы Татищева, 77. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с итогами встречи лидеров банд, которая состоялась несколько дней назад — предположительно, в одном из городских ресторанов. «Обе стороны пришли к выводу, что столкновение — результат интриг третьего лица, дали понять, что не имеют претензий. Торговать на этом месте не будет никто, чтобы не раздражать силовиков», — поделился собеседник агентства. Как писало URA.RU, в потасовке, закончившиеся стрельбой, утром 7 декабря участвовали по меньшей мере десять человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). В МВД говорили, что по горячим следам были задержаны два человека (по одному от каждой из банд, оба сейчас под административным арестом). Однако один из источников агентства утверждал, что задержанных на самом деле трое, один из них (представитель «Центра») якобы скрылся из отдела полиции №9 еще до того, как получил статус задержанного. Собеседник, близкий к одной из сторон конфликта, рассказал, что бойцы «Центра» лишь оказывали силовую поддержку некоему депутату гордумы. Тот якобы пообещал свой админресурс бизнесмену Ивану Стародубцеву, который владеет киосками по всему городу. «Доверившись ему, Стародубцев установил в этом году дополнительные объекты — причем в обход договоренностей с силовиками и районными администрациями. Возмутившись, „Четырехсотые“ (они-то как раз соблюдают эти негласные порядки) стали массово размещать свои объекты рядом с объектами Стародубцева. Так случилось и на улице Татищева, 77. Реагируя на это, депутат попросил „центровых“ съездить на место, чтобы силовым путем демонтировать киоск „Четырехсотых“. Те вызвали дежурную бригаду, и началось», — описал ситуацию инсайдер. В то же время сам Иван Стародубцев заявил URA.RU, что с представителями упомянутых группировок не знаком, как и с депутатом. По словам Стародубцева, фейерверки на улице Татищева, 77 он продает последние восемь лет — в рамках договора аренды с универсамом «Татищев». После перестрелки соглашение было расторгнуто, признался он. Бизнесмен отметил, что в этом году свой объект он даже не успел установить (хотя источник агентства говорит, что «видел павильон Стародубцева своими глазами»).