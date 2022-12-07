Источник: участник массовой перестрелки в Екатеринбурге сбежал из полиции

08 декабря 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали сотрудники ОП № 9. Фото: очевидец Один из бойцов группировки «Центр», задержанный после перестрелки на ул. Татищева, 77 в Екатеринбурге, вероятно, сумел сбежать из отдела полиции, его сейчас ищут. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями дела. При этом в УМВД города опровергли информацию о побеге. Еще двум участникам конфликта суд Верх-Исетского района назначил наказание — арест. «После перестрелки полиция доставила в девятый отдел троих человек: одного „четырехсотого“ и двоих „центровых“. Один из последних скрылся. Может, вышел „покурить“. Насколько я знаю, у него на тот момент не было статуса задержанного», — предположил собеседник. «Данная информация не соответствует действительности», — заявил URA.RU представитель УМВД. Двух других участников перестрелки доставили в Верх-Исетский суд. Их обвинили по статье 20.2.2. КоАП РФ — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». «Обоим назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток», — прокомментировали в суде. Новость по теме В перестрелке в Екатеринбурге участвовали три группировки, одну из них связывают с депутатом Как писало URA.RU, перестрелка произошла утром 7 ноября из-за конфликта вокруг киоска с фейерверками. Как объяснял начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, торговая точка была установлена незаконно, между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. 19-летний парень с ранениями был доставлен в больницу. Как уточнил источник агентства, он не является задержанным, его судьбу силовики решат позднее. При этом источник URA.RU, знакомый с деталями дела, заявил, что киоск является законным, принадлежит группе «Четырехсотые» и располагается на земле третьих лиц. Его попытались вынести якобы представители ООО «Перспективные решения» — подрядчика мэрии, которого лоббирует один из депутатов гордумы. Бойцы якобы хотели захватить киоск силой, и для этого привлекли представителей ОПС «Центр». Однако «Четырехсотые» успели отреагировать, вызвав «дежурную» бригаду, и отбили атаку альянса. Впрочем, еще один собеседник говорил, что люди от «Перспективных решений» в стычке не участвовали. После конфликта администрация Верх-Исетского района заявила, что киоск по продаже фейерверков будет вывезен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из бойцов группировки «Центр», задержанный после перестрелки на ул. Татищева, 77 в Екатеринбурге, вероятно, сумел сбежать из отдела полиции, его сейчас ищут. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями дела. При этом в УМВД города опровергли информацию о побеге. Еще двум участникам конфликта суд Верх-Исетского района назначил наказание — арест. «После перестрелки полиция доставила в девятый отдел троих человек: одного „четырехсотого“ и двоих „центровых“. Один из последних скрылся. Может, вышел „покурить“. Насколько я знаю, у него на тот момент не было статуса задержанного», — предположил собеседник. «Данная информация не соответствует действительности», — заявил URA.RU представитель УМВД. Двух других участников перестрелки доставили в Верх-Исетский суд. Их обвинили по статье 20.2.2. КоАП РФ — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». «Обоим назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток», — прокомментировали в суде. Как писало URA.RU, перестрелка произошла утром 7 ноября из-за конфликта вокруг киоска с фейерверками. Как объяснял начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, торговая точка была установлена незаконно, между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. 19-летний парень с ранениями был доставлен в больницу. Как уточнил источник агентства, он не является задержанным, его судьбу силовики решат позднее. При этом источник URA.RU, знакомый с деталями дела, заявил, что киоск является законным, принадлежит группе «Четырехсотые» и располагается на земле третьих лиц. Его попытались вынести якобы представители ООО «Перспективные решения» — подрядчика мэрии, которого лоббирует один из депутатов гордумы. Бойцы якобы хотели захватить киоск силой, и для этого привлекли представителей ОПС «Центр». Однако «Четырехсотые» успели отреагировать, вызвав «дежурную» бригаду, и отбили атаку альянса. Впрочем, еще один собеседник говорил, что люди от «Перспективных решений» в стычке не участвовали. После конфликта администрация Верх-Исетского района заявила, что киоск по продаже фейерверков будет вывезен.