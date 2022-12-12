Участники массовой перестрелки в Екатеринбурге попытались избежать наказания

13 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Димов и Онуфрейчук арестованы на 14 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортсмены Андрей Димов и Павел Онуфрейчук, арестованные на 14 суток после массовой драки и перестрелки на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге, попытались обжаловать решение и выйти на свободу. Судья отказал обоим, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Апелляции Димова и Онуфрейчука рассматривали утром отдельно друг от друга. Массовая драка с перестрелкой произошла 7 декабря около дома на Татищева, 77. Две группы неизвестных людей в черном устроили потасовку из-за киоска с фейерверками, началась стрельба, в ходе которой одного человека ранили. Он доставлен в больницу. По данным источника URA.RU, в конфликте могли участвовать представители группировки «Четырехсотые», бойцы ОПС «Центр», а также представители ООО «Перспективные решения». Причастность последних к разборке другие инсайдеры отрицали.

Спортсмены Андрей Димов и Павел Онуфрейчук, арестованные на 14 суток после массовой драки и перестрелки на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге, попытались обжаловать решение и выйти на свободу. Судья отказал обоим, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Апелляции Димова и Онуфрейчука рассматривали утром отдельно друг от друга. Массовая драка с перестрелкой произошла 7 декабря около дома на Татищева, 77. Две группы неизвестных людей в черном устроили потасовку из-за киоска с фейерверками, началась стрельба, в ходе которой одного человека ранили. Он доставлен в больницу. По данным источника URA.RU, в конфликте могли участвовать представители группировки «Четырехсотые», бойцы ОПС «Центр», а также представители ООО «Перспективные решения». Причастность последних к разборке другие инсайдеры отрицали.