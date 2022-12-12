12 декабря 2022

Участники массовой перестрелки в Екатеринбурге попытались избежать наказания

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Димов и Онуфрейчук арестованы на 14 дней Фото:

Спортсмены Андрей Димов и Павел Онуфрейчук, арестованные на 14 суток после массовой драки и перестрелки на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге, попытались обжаловать решение и выйти на свободу. Судья отказал обоим, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Апелляции Димова и Онуфрейчука рассматривали утром отдельно друг от друга.

Массовая драка с перестрелкой произошла 7 декабря около дома на Татищева, 77. Две группы неизвестных людей в черном устроили потасовку из-за киоска с фейерверками, началась стрельба, в ходе которой одного человека ранили. Он доставлен в больницу. По данным источника URA.RU, в конфликте могли участвовать представители группировки «Четырехсотые», бойцы ОПС «Центр», а также представители ООО «Перспективные решения». Причастность последних к разборке другие инсайдеры отрицали.

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Спортсмены Андрей Димов и Павел Онуфрейчук, арестованные на 14 суток после массовой драки и перестрелки на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге, попытались обжаловать решение и выйти на свободу. Судья отказал обоим, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Апелляции Димова и Онуфрейчука рассматривали утром отдельно друг от друга. Массовая драка с перестрелкой произошла 7 декабря около дома на Татищева, 77. Две группы неизвестных людей в черном устроили потасовку из-за киоска с фейерверками, началась стрельба, в ходе которой одного человека ранили. Он доставлен в больницу. По данным источника URA.RU, в конфликте могли участвовать представители группировки «Четырехсотые», бойцы ОПС «Центр», а также представители ООО «Перспективные решения». Причастность последних к разборке другие инсайдеры отрицали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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