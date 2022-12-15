Тюменцам за вахту в Татарстане заплатят более 300 тысяч рублей

16 декабря 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru. «На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении. Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.

За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru. «На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении. Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.