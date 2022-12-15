15 декабря 2022
14 декабря 2022

Тюменцам за вахту в Татарстане заплатят более 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет Фото:

За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru.

«На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении.

Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание.

Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.

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За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru. «На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении. Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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