Тюменцам за вахту в Татарстане заплатят более 300 тысяч рублей

За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru.
«На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении.
Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание.
Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.
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За вахту в Нижнекамске (Татарстан) тюменским сварщикам готовы платить 340 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликован на площадке по поиску работы hh.ru. «На крупное нефтеперерабатывающее производство требуется сварщик. Вахта в Нижнекамске. Зарплата до 340 тысяч на руки», — говорится в объявлении. Главным требованием к работнику является опыт работы от двух лет. Вахта длится 60 дней. Работать придется шесть дней в неделю, одна смена длится 10 часов. Работодатель гарантирует оплатить сотруднику проезд, предоставить место в общежитии и бесплатное питание. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают на работу в Турцию. Сотруднику обещают оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием.