Глава Екатеринбурга перевоспитал окружение перед знаковым выходом к СМИ

Пресс-конференция Алексея Орлова длилась традиционно около часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подготовка пресс-конференции мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на которой он подводил итоги двух лет работы в должности, проходила в принципиально иной обстановке, чем год назад. Ему удалось переучить некоторых представителей своей команды, подстроить под себя. Об этом в кулуарах URA.RU рассказали собеседники в муниципальной власти, причастные к процедуре.

Пресс-конференция Орлова прошла днем 16 декабря. На ней Орлов, избегая резонансных заявлений, рассказал об итогах социально-экономического развития города в 2022-м, анонсировал события к 300-летию Екатеринбурга, прокомментировал ряд городских проблем, а также впервые озвучил свои планы на выборы в гордуму 2023 года. URA.RU вело онлайн-трансляцию.

«В этом году общение со СМИ прошло более спокойно, чем в прошлом. Тогда [в 2021-м] Орлов разносил некоторых своих замов, начальников структурных подразделений, был готов вообще перенести мероприятие на неопределенный срок — ему не нравилась заготовленная фактура, к тому же это все с опозданием версталось. Сейчас такого не было», — поделился инсайдер. «Ничего особенного в этом году действительно не было. Заранее запросили у всех [начальников подразделений] итоги по отраслям, свели общий доклад. Орлов заранее с ним ознакомился, одобрил», — добавил второй собеседник.

Первый собеседник допустил, что отчасти это может быть следствием перестановок в пиар-блоке горадминистрации. В сентябре департамент информполитики возглавила Екатерина Мезинцева — экс-начальник пресс-службы «Облкоммунэнерго» и экс-директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды».

Как писало URA.RU, для Орлова пресс-конференция — это единственная возможность публично отчитаться о проделанном. От новогодних приемов, на который обычно приглашаются десятки гостей из разных сфер, он отказался.