Инсайд: мэр Екатеринбурга устроил выволочку перед выходом к СМИ

Но при камерах успокоил чиновников — когда спросили про отставки

16 декабря 2021 в 18:32 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова было важно подвести итоги года красиво, поэтому он жестко контролировал подготовку к событию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-конференция главы Екатеринбурга Алексея Орлова, на которой он отчитывался за первый год своей работы на посту, сопровождалась интригой, показывающей важность мероприятия лично для него. По данным URA.RU, в течение последней недели градоначальник критиковал организаторов. И это контрастирует с тем, как в итоге все закончилось: окружение получило от него гарантию, что сохранится во власти. Первые подозрения, что что-то не так, появились, когда в 531-й зал администрации начали подходить вице-мэры: некоторые шептались про рассерженного шефа и некий «негатив» (возможно, речь шла про другое). Ровно в 13:00 вошел сам Орлов — видно, что без настроения (хотя, как правило, на публичных мероприятиях он не показывает эмоций). Пресс-конференция Алексея Орлова длилась полтора часа — как и предыдущая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Его вступительное слово было более продолжительным, чем в апреле, когда прошла первая пресс-конференция, — полчаса против 20 минут (еще час Орлов отвечал на вопросы). Это объяснимо: если прежде Орлов отчитывался за предшественника Александра Высокинского, то теперь личной фактуры больше. Устанавливая основные параметры оценки эффективности городской команды, Орлов заявил о безработице (снизилась в девять раз — до 0,64%), обороте оптовой торговли (в 1,6 раза выше, чем в 2020-м), вводе нового жилья (увеличение на 150%), благоустройстве (парки, набережная Исети), дорожных ремонтах, реализации нацпроектов. Кроме того, мэр упомянул о строительстве трамвайной ветки в Академический, признал проблемы с уборкой улиц («ситуация вызвана системными недочетами, которые копились десятилетиями») и анонсировал крупные международные ивенты (более полное содержание — по ссылке). В отличие от предшественника, Орлов приводит на конференции всех своих замов — еще одна новинка от него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отраслевые подразделения и курирующие их замы Орлова готовили этот доклад с конца ноября: одни собирали цифры, другие — в первую очередь пиар-блок — превращали это в текст. Обычный порядок. «Но примерно в понедельник началось какое-то движение — Плахотинские (имеются в виду подчиненные вице-мэра по СМИ Сергея Плахотина — прим. URA.RU) спешно запрашивали у подразделений новые данные — видимо, сказали переделывать», — поделился источник в горадминистрации. Еще один собеседник тоже слышал, что «что-то [с участием главы] было», но отметил: «Ничего страшного, нормальный процесс». А источник в пиар-блоке заявил, что Орлов действительно был вовлечен: вносил собственные правки, исключал какие-то блоки (например, про политику). «Но никаких разносов не было», — заверил он. Дозвониться до самого Сергея Плахотина к моменту публикации не удалось. Новость по теме Мэр Екатеринбурга впервые рассказывает, что сделал за год работы. Онлайн-трансляция Тем интереснее был ответ Орлова на вопрос про перераспределение полномочий внутри его команды и отставках вице-мэров (будут ли они). К тому же известно, что к некоторым из них у него серьезные претензии. Перенарезку задач после новогодних праздников Орлов подтвердил. А про отставки сказал: «У нас в команде непрофессионалов нет. Все люди профессиональные. Команда сформирована и работает. Я сегодня не вижу необходимости в замене кого-либо из членов своей команды». Выходившие из зала вице-мэры (всего их девять) шутили про коллег: «Выдохнул (и)». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пресс-конференция главы Екатеринбурга Алексея Орлова, на которой он отчитывался за первый год своей работы на посту, сопровождалась интригой, показывающей важность мероприятия лично для него. По данным URA.RU, в течение последней недели градоначальник критиковал организаторов. И это контрастирует с тем, как в итоге все закончилось: окружение получило от него гарантию, что сохранится во власти. Первые подозрения, что что-то не так, появились, когда в 531-й зал администрации начали подходить вице-мэры: некоторые шептались про рассерженного шефа и некий «негатив» (возможно, речь шла про другое). Ровно в 13:00 вошел сам Орлов — видно, что без настроения (хотя, как правило, на публичных мероприятиях он не показывает эмоций). Его вступительное слово было более продолжительным, чем в апреле, когда прошла первая пресс-конференция, — полчаса против 20 минут (еще час Орлов отвечал на вопросы). Это объяснимо: если прежде Орлов отчитывался за предшественника Александра Высокинского, то теперь личной фактуры больше. Устанавливая основные параметры оценки эффективности городской команды, Орлов заявил о безработице (снизилась в девять раз — до 0,64%), обороте оптовой торговли (в 1,6 раза выше, чем в 2020-м), вводе нового жилья (увеличение на 150%), благоустройстве (парки, набережная Исети), дорожных ремонтах, реализации нацпроектов. Кроме того, мэр упомянул о строительстве трамвайной ветки в Академический, признал проблемы с уборкой улиц («ситуация вызвана системными недочетами, которые копились десятилетиями») и анонсировал крупные международные ивенты (более полное содержание — по ссылке). Отраслевые подразделения и курирующие их замы Орлова готовили этот доклад с конца ноября: одни собирали цифры, другие — в первую очередь пиар-блок — превращали это в текст. Обычный порядок. «Но примерно в понедельник началось какое-то движение — Плахотинские (имеются в виду подчиненные вице-мэра по СМИ Сергея Плахотина — прим. URA.RU) спешно запрашивали у подразделений новые данные — видимо, сказали переделывать», — поделился источник в горадминистрации. Еще один собеседник тоже слышал, что «что-то [с участием главы] было», но отметил: «Ничего страшного, нормальный процесс». А источник в пиар-блоке заявил, что Орлов действительно был вовлечен: вносил собственные правки, исключал какие-то блоки (например, про политику). «Но никаких разносов не было», — заверил он. Дозвониться до самого Сергея Плахотина к моменту публикации не удалось. Тем интереснее был ответ Орлова на вопрос про перераспределение полномочий внутри его команды и отставках вице-мэров (будут ли они). К тому же известно, что к некоторым из них у него серьезные претензии. Перенарезку задач после новогодних праздников Орлов подтвердил. А про отставки сказал: «У нас в команде непрофессионалов нет. Все люди профессиональные. Команда сформирована и работает. Я сегодня не вижу необходимости в замене кого-либо из членов своей команды». Выходившие из зала вице-мэры (всего их девять) шутили про коллег: «Выдохнул (и)».