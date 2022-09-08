Пиар властей Екатеринбурга доверили экс-директору «Комсомольской правды»

Говорят, Алексей Орлов (слева) уже согласовал кандидатуру, предложенную Сергеем Плахотиным (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент информполитики (ДИП) мэрии Екатеринбурга возглавит Екатерина Мезинцева, начальник пресс-службы «Облкоммунэнерго» и экс-директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды». Об этом URA.RU рассказал источник в городской власти.

«Мезинцева приступит к работе [в мэрии] в ближайшее время — как раз сейчас идет оформление различных документов», — поделился собеседник. По его словам, Мезинцева при собеседованиях произвела на руководство города впечатление человека, который сможет «оживить» пиар-блок.

Информацию о предстоящих переменах корреспонденту подтвердила и сама Мезинцева. «Наверное, всегда, когда приходит новый руководитель, перед ним ставится задача улучшить работу, привнести новые методы взаимодействия — в данном случае со СМИ. Поэтому да, приложу максимум усилий, чтобы общение с журналистами было оперативным, чтобы запускались интересные проекты», — сказала она.

За пиар «Облкоммунэнерго» Мезинцева отвечала с 2019 года. В компанию она перешла как раз после трех лет работы в «КП-Екатеринбург». Также Мезинцева известна по работе в филиалах «КП» в Новосибирске и Кемерове на различных позициях.

Как писало URA.RU, кресло главы ДИП освободилось в конце августа, когда Алексей Редин, руководивший подразделением три года, перешел на должность вице-мэра Верхней Пышмы (вотчина УГМК). Одни источники связывают перестановку с претензиями, которые Редину выдвигал курирующий ДИП замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин. Согласно этой версии, он, близкий к УГМК, и подыскал Редину новую работу, обеспечивая бесконфликтный уход. А другие собеседники заверяют, что Редину просто поступило предложение, от которого он не смог отказаться.