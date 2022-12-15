Турбизнес поставил перед мэрией задачу в преддверии 300-летия Перми

Пермские турфирмы, организующие автобусные экскурсии по городу, поставили перед мэрией задачу — обеспечить достопримечательности парковками. Вопрос обсуждался на рабочем совещании в администрации города, где департаменту дорог и благоустройства поручили найти выход из ситуации. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Овчинников.
«Почти у всех популярных городских объектов осмотра, кроме двух, экскурсионному транспорту приходится стоять на „аварийке“ или оплачивать штраф. Результаты решения департамента будут известны во второй декаде января», — рассказал он в соцсетях.
В 2023 году власти ожидают в Перми до миллиона туристов. Значительное увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднованием 300-летия города.
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Пермские турфирмы, организующие автобусные экскурсии по городу, поставили перед мэрией задачу — обеспечить достопримечательности парковками. Вопрос обсуждался на рабочем совещании в администрации города, где департаменту дорог и благоустройства поручили найти выход из ситуации. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Овчинников. «Почти у всех популярных городских объектов осмотра, кроме двух, экскурсионному транспорту приходится стоять на „аварийке“ или оплачивать штраф. Результаты решения департамента будут известны во второй декаде января», — рассказал он в соцсетях. В 2023 году власти ожидают в Перми до миллиона туристов. Значительное увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднованием 300-летия города.