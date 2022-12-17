Траты россиян на вибраторы и игрушки для взрослых выросли почти на 800%

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Оборот товара «игрушек для взрослых» вырос на 766% Фото:

В 2022 году траты граждан России на товары категории 18+ на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Так оборот товара «набор игрушек для взрослых» в конце года вырос на 766%, по сравнению с началом. Об этом сообщили в российских СМИ.

«В январе 2022 года оборот „наборы игрушек для взрослых“ составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов», — сообщило издание «Лента.ру». Данные по изменениям в обороте сравнивались между началом и концом 2022 года на маркетплейсе Wildberries. Оборот товаров категории «вибраторы и стимуляторы» вырос за год на 759%.

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В 2022 году траты граждан России на товары категории 18+ на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Так оборот товара «набор игрушек для взрослых» в конце года вырос на 766%, по сравнению с началом. Об этом сообщили в российских СМИ. «В январе 2022 года оборот „наборы игрушек для взрослых“ составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов», — сообщило издание «Лента.ру». Данные по изменениям в обороте сравнивались между началом и концом 2022 года на маркетплейсе Wildberries. Оборот товаров категории «вибраторы и стимуляторы» вырос за год на 759%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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