Траты россиян на вибраторы и игрушки для взрослых выросли почти на 800%

17 декабря 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Оборот товара «игрушек для взрослых» вырос на 766% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году траты граждан России на товары категории 18+ на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Так оборот товара «набор игрушек для взрослых» в конце года вырос на 766%, по сравнению с началом. Об этом сообщили в российских СМИ. «В январе 2022 года оборот „наборы игрушек для взрослых“ составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов», — сообщило издание « Лента.ру» . Данные по изменениям в обороте сравнивались между началом и концом 2022 года на маркетплейсе Wildberries. Оборот товаров категории «вибраторы и стимуляторы» вырос за год на 759%.

В 2022 году траты граждан России на товары категории 18+ на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Так оборот товара «набор игрушек для взрослых» в конце года вырос на 766%, по сравнению с началом. Об этом сообщили в российских СМИ. «В январе 2022 года оборот „наборы игрушек для взрослых“ составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов», — сообщило издание «Лента.ру». Данные по изменениям в обороте сравнивались между началом и концом 2022 года на маркетплейсе Wildberries. Оборот товаров категории «вибраторы и стимуляторы» вырос за год на 759%.