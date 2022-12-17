Пять взрослых и ребенок погибли при пожаре в доме Минска

17 декабря 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Во время пожара в Минске погибли 6 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси. «По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет. Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.

При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси. «По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет. Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.