Пять взрослых и ребенок погибли при пожаре в доме Минска

При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси.
«По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет.
Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.
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При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси. «По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет. Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.