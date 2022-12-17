Пять взрослых и ребенок погибли при пожаре в доме Минска

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Во время пожара в Минске погибли 6 человек Фото:

При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси.

«По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет.

Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.

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При пожаре дома в городе Минск погибли шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Беларуси. «По данным следствия, сегодня около 3.30 часов по московскому времени в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении. Сотрудники МСЧ эвакуировали более 20 человек, дополнил комитет. Ночью очевидцы сообщили о возгорании в квартире на втором этаже. После того как на место прибыли спасатели они обнаружили, что возгорание переросло в горение с открытым пламенем. Причина инцидента уточняется, заключила пресс-служба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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