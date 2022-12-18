18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Мэрия в ЯНАО заставила заплатить жительницу за переезд из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Ноябрьска вернула жительнице более 850 тысяч рублей Фото:

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) возвращено более 850 тысяч рублей, которые мэрия города незаконно получила от нее за переезд из аварийного дома. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей. Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации города Ноябрьска в пользу гражданина необоснованно полученных денежных средств», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того в информации указано, что деньги вернули женщине.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма заплатил ребенку за то, что сбил его на машине. С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.

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Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) возвращено более 850 тысяч рублей, которые мэрия города незаконно получила от нее за переезд из аварийного дома. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей. Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации города Ноябрьска в пользу гражданина необоснованно полученных денежных средств», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того в информации указано, что деньги вернули женщине. Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма заплатил ребенку за то, что сбил его на машине. С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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