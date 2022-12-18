Мэрия в ЯНАО заставила заплатить жительницу за переезд из аварийного дома

19 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Мэрия Ноябрьска вернула жительнице более 850 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) возвращено более 850 тысяч рублей, которые мэрия города незаконно получила от нее за переезд из аварийного дома. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей. Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации города Ноябрьска в пользу гражданина необоснованно полученных денежных средств», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того в информации указано, что деньги вернули женщине. Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма заплатил ребенку за то, что сбил его на машине. С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) возвращено более 850 тысяч рублей, которые мэрия города незаконно получила от нее за переезд из аварийного дома. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей. Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации города Ноябрьска в пользу гражданина необоснованно полученных денежных средств», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того в информации указано, что деньги вернули женщине. Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма заплатил ребенку за то, что сбил его на машине. С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.