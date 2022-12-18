Мэрия в ЯНАО заставила заплатить жительницу за переезд из аварийного дома

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) возвращено более 850 тысяч рублей, которые мэрия города незаконно получила от нее за переезд из аварийного дома. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.
«На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей. Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации города Ноябрьска в пользу гражданина необоснованно полученных денежных средств», — говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того в информации указано, что деньги вернули женщине.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма заплатил ребенку за то, что сбил его на машине. С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.
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