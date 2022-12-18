18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Тюменские студенты стали призерами престижного IT-турнира

Команда ТИУ заняла третье место в Осеннем кубке инженерного чемпионата «CASE-IN»
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Команда ТИУ заняла третье место на турнире «CASE-IN» Фото:

Команда Тюменского индустриального университета заняла третье место в студенческой лиге Осеннего кубка инженерного чемпионата «CASE-IN». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В юбилейном сезоне Осеннего кубка инженерного чемпионата „CASE-IN“ приняли участие более 8 тыс. студентов из 155 университетов. Это рекорд за 10 лет. В студенческой лиге 3 место заняла команда Тюменского индустриального университета (Виктория Велижанина, Георгий Проничев, Андрей Шабарчин и Анастасия Кузнецова)», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Там добавили, что во время турнира участники должны были продемонстрировать свои навыки по внедрению информационных технологий на производстве. По результатам конкурса, финалисты получат возможность стажировки в крупных компаниях с последующим трудоустройством, а также привилегии при поступлении в аспирантуру и магистратуру ведущих вузов страны. Школьникам — достанутся дополнительные баллы ЕГЭ.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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Команда Тюменского индустриального университета заняла третье место в студенческой лиге Осеннего кубка инженерного чемпионата «CASE-IN». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В юбилейном сезоне Осеннего кубка инженерного чемпионата „CASE-IN“ приняли участие более 8 тыс. студентов из 155 университетов. Это рекорд за 10 лет. В студенческой лиге 3 место заняла команда Тюменского индустриального университета (Виктория Велижанина, Георгий Проничев, Андрей Шабарчин и Анастасия Кузнецова)», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там добавили, что во время турнира участники должны были продемонстрировать свои навыки по внедрению информационных технологий на производстве. По результатам конкурса, финалисты получат возможность стажировки в крупных компаниях с последующим трудоустройством, а также привилегии при поступлении в аспирантуру и магистратуру ведущих вузов страны. Школьникам — достанутся дополнительные баллы ЕГЭ. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.
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