После драки в ХМАО дисквалифицировали футболистов

Двух игроков юношеской команды Когалыма дисквалифицировали за драку Фото: Илья Московец © URA.RU

Двух игроков юношеской команды Когалыма (ХМАО) по мини-футболу дисквалифицировали после драки с командой из Нижневартовска на матче первенства Югры. В управлении по физической культуре и спорта Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что футболисты из Когалыма спровоцировали конфликт.

«Во время матча в рамках первенства Югры по мини-футболу участники команды Когалыма спровоцировали конфликт с футболистами из Нижневартовска. Двух футболистов дисквалифицировали до конца сезона 2022—2023 года», — прокомментировали в управлении.

Кроме футболистов, в конфликте приняли участие несколько болельщиков команды Когалыма, которые выбежали на поле. Обеспечить безопасность команды из Нижневартовска и ее отъезд в гостиницу удалось после прибытия сотрудников полиции. Администрация нижневартовской команды СШОР «Самотлор» подала официальный протест в Федерацию футбола ХМАО. «По итогам рассмотрения инцидента контрольно-дисциплинарный комитет принял решение также запретить проведение матчей первенства ХМАО по мини-футболу в СЦ „Юбилейный“ Когалыма с 19 декабря 2022 по 19 декабря 2023 года в связи с необеспеченным безопасности. Когалымская команда допущена к матчам условно», — добавили в управлении.

Ранее URA.RU опубликовало видео драки в спорткомплексе «Юбилейный» Когалыма. По словам инсайдера агентства, юношескую команду по мини-футболу из Нижневартовска избили болельщики когалымской сборной из-за выигранного нижневартовцами матча.