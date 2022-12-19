Главврач из ЯНАО ответил на жалобы жителей о работе скорой помощи

В Губкинском (ЯНАО) из-за подъема заболеваемости ОРВИ увеличилась нагрузка на медиков. Местные жители пожаловались на сложности при вызове скорой помощи, сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» главврач больницы Михаил Налимов.
«Вижу, поступают обращения, что трудно дозвониться до отделения скорой медицинской помощи. Обращаю ваше внимание на то, что в пик сезонных заболеваний, нагрузка на бригады скорой помощи увеличивается, вызовов становится в разы больше. Поэтому, если бригада задерживается, прошу отнестись к этому с пониманием», — написал Налимов. Он добавил, что при необходимости количество бригад будет увеличено.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что медики справляются с работой.
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