Главврач из ЯНАО ответил на жалобы жителей о работе скорой помощи

В ЯНАО из-за подъема заболеваемости ОРВИ увеличилась нагрузка на медиков

20 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Жители Губкинского пожаловались на на сложности при вызове скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) из-за подъема заболеваемости ОРВИ увеличилась нагрузка на медиков. Местные жители пожаловались на сложности при вызове скорой помощи, сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» главврач больницы Михаил Налимов. «Вижу, поступают обращения, что трудно дозвониться до отделения скорой медицинской помощи. Обращаю ваше внимание на то, что в пик сезонных заболеваний, нагрузка на бригады скорой помощи увеличивается, вызовов становится в разы больше. Поэтому, если бригада задерживается, прошу отнестись к этому с пониманием», — написал Налимов. Он добавил, что при необходимости количество бригад будет увеличено. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что медики справляются с работой.

В Губкинском (ЯНАО) из-за подъема заболеваемости ОРВИ увеличилась нагрузка на медиков. Местные жители пожаловались на сложности при вызове скорой помощи, сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» главврач больницы Михаил Налимов. «Вижу, поступают обращения, что трудно дозвониться до отделения скорой медицинской помощи. Обращаю ваше внимание на то, что в пик сезонных заболеваний, нагрузка на бригады скорой помощи увеличивается, вызовов становится в разы больше. Поэтому, если бригада задерживается, прошу отнестись к этому с пониманием», — написал Налимов. Он добавил, что при необходимости количество бригад будет увеличено. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что медики справляются с работой.