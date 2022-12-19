19 декабря 2022
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17 декабря 2022
16 декабря 2022

Тюменским врачам предлагают заработать полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Иногородним сотрудникам стоматология оплатит аренду жилья Фото:

В Тюмени на зарплату в полмиллиона рублей ищут стоматолога. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Вакансия: стоматолог хирург-имплантолог. Обязанности: проведение приема пациентов, консультация, работа со сложными и простыми удалениями. Зарплата — 400-500 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.

Будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Работодатель указал, что стоматологу предоставят ассистента и современное оборудование и материалы. Также иногородним сотрудникам организация оплатит аренду жилья.

Ранее URA.RU писало, что тюменским сварщикам за вахту заплатят более 300 тысяч рублей. Работать придется в Татарстане. Вахта длится 60 дней.

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В Тюмени на зарплату в полмиллиона рублей ищут стоматолога. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: стоматолог хирург-имплантолог. Обязанности: проведение приема пациентов, консультация, работа со сложными и простыми удалениями. Зарплата — 400-500 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Работодатель указал, что стоматологу предоставят ассистента и современное оборудование и материалы. Также иногородним сотрудникам организация оплатит аренду жилья. Ранее URA.RU писало, что тюменским сварщикам за вахту заплатят более 300 тысяч рублей. Работать придется в Татарстане. Вахта длится 60 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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