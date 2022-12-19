Тюменским врачам предлагают заработать полмиллиона рублей

20 декабря 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Иногородним сотрудникам стоматология оплатит аренду жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на зарплату в полмиллиона рублей ищут стоматолога. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: стоматолог хирург-имплантолог. Обязанности: проведение приема пациентов, консультация, работа со сложными и простыми удалениями. Зарплата — 400-500 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Работодатель указал, что стоматологу предоставят ассистента и современное оборудование и материалы. Также иногородним сотрудникам организация оплатит аренду жилья. Ранее URA.RU писало, что тюменским сварщикам за вахту заплатят более 300 тысяч рублей. Работать придется в Татарстане. Вахта длится 60 дней.

В Тюмени на зарплату в полмиллиона рублей ищут стоматолога. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: стоматолог хирург-имплантолог. Обязанности: проведение приема пациентов, консультация, работа со сложными и простыми удалениями. Зарплата — 400-500 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Работодатель указал, что стоматологу предоставят ассистента и современное оборудование и материалы. Также иногородним сотрудникам организация оплатит аренду жилья. Ранее URA.RU писало, что тюменским сварщикам за вахту заплатят более 300 тысяч рублей. Работать придется в Татарстане. Вахта длится 60 дней.