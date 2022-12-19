Ректор главного вуза ХМАО представил югорский университет странам Ближнего Востока и Африки

ЮГУ представили странам Ближнего Востока и Африки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ректор Югорского государственного университета Роман Кучин презентовал успехи вуза перед представителями образования стран Ближнего Востока и Африки в Каире. Встреча прошла в рамках форума иностранных выпускников советских и российских вузов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«Югорский государственный университет на мероприятии представил ректор ЮГУ Роман Кучин и старший научный сотрудник Евгений Заров. Роман Кучин презентовал научно-образовательный потенциал Югорского госуниверситета, рассказал о преимуществах обучения в вузе, а также поделился результатами международных проектов и ключевых направлениях развития ЮГУ», — сказали в вузе.

Делегаты обсудили развитие сотрудничества в сфере образования между Россией, странами Ближнего Востока и Африки, поделились опытом подготовки национальных кадров в своих странах и результатами международных проектов. В форуме участвовали представители Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Марокко, ОАЭ, Палестины, Сирии, Туниса, Замбии, Республики Конго, Танзании, Эфиопии и ЮАР.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.