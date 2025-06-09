Певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил в гольф-клубе Pine Creek под Екатеринбургом. Он стал звездным гостем на свадьбе предпринимательницы Валерии Матюхиной. Кадры с торжества появились у девушки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Мой любимый момент», — прокомментировала Матюхина выступление Вакуленко. Судя по видео, появление Басты было неожиданностью для невесты.
Уже в следующем месяце Баста снова приедет в Екатеринбург с большим концертом. Артист планировал исполнить свои песни в уральской столице в августе 2024-го, но выступление неожиданно сорвалось. Тогда организаторы сослались на технические причины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!