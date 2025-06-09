09 июня 2025

Баста стал гостем одной из свадеб в Екатеринбурге. Видео

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Выступление Басты стало сюрпризом для невесты
Выступление Басты стало сюрпризом для невесты Фото:

Певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил в гольф-клубе Pine Creek под Екатеринбургом. Он стал звездным гостем на свадьбе предпринимательницы Валерии Матюхиной. Кадры с торжества появились у девушки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мой любимый момент», — прокомментировала Матюхина выступление Вакуленко. Судя по видео, появление Басты было неожиданностью для невесты.

Уже в следующем месяце Баста снова приедет в Екатеринбург с большим концертом. Артист планировал исполнить свои песни в уральской столице в августе 2024-го, но выступление неожиданно сорвалось. Тогда организаторы сослались на технические причины.

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Певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил в гольф-клубе Pine Creek под Екатеринбургом. Он стал звездным гостем на свадьбе предпринимательницы Валерии Матюхиной. Кадры с торжества появились у девушки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Мой любимый момент», — прокомментировала Матюхина выступление Вакуленко. Судя по видео, появление Басты было неожиданностью для невесты. Уже в следующем месяце Баста снова приедет в Екатеринбург с большим концертом. Артист планировал исполнить свои песни в уральской столице в августе 2024-го, но выступление неожиданно сорвалось. Тогда организаторы сослались на технические причины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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