В Свердловской области появилось пространство для обсуждения накипевших вопросов

Открывшаяся в Верхней Салде школьная «Точка кипения» — первая в регионе и четвертая в России Фото: Благотворительный фонд «Эмпатия»

В Верхней Салде (Свердловская область) открылась первая в регионе и четвертая в России школьная «Точка кипения». Это пространство, где школьники, педагоги и их родители будут поднимать самые накипевшие вопросы. Вместе с профессиональными сообществами они будут обсуждать проблемы и разрабатывать проекты для улучшения жизни в городе и области, рассказали URA.RU в пресс-службе поддерживающего проект благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова.

«Школьная „Точка кипения“ — пространство не только для разработки и создания проектов, это площадка для интересных дискуссий, полезных лекций и мастер-классов. Здесь будут разбираться вопросы, которые действительно накипели как у ребят и педагогов, так и у родителей. А обширная программа взаимодействия с Корпорацией поможет школьникам ближе познакомиться с профессиями и определиться с карьерой, и мы очень надеемся, что ее выпускники станут частью нашей команды „Русского титана“» — объяснили в градообразующем предприятии «ВСМПО-Ависма».

Организатором «Точек кипения» в России является правительственная структура «Агентство стратегических инициатив». Ранее она запускала городские, университетские, Hi-Tech и предпринимательские «Точки», школьные «Точки» начали появляться с 2020 года.

Идею создать аналогичное пространство в Верхней Салде предложили школьники во время участия в Молодежном инженерном акселераторе «Мастерская: Салда 2.0» в 2021 году. При поддержке экспертов благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова уже в мае 2022 года проект школьной «Точки кипения» успешно прошел защиту в АСИ в Москве. Пространство организовали на площадке верхнесалдинской средней школы № 1 им. А.С. Пушкина.

Основными направлениями работы школьников будут экоурбанистика, проектная деятельность, а также профориентация. Последнее направление будет реализовываться совместно с «ВСМПО-Ависмой».

«Открытие уже четвертой школьной точки в стране показывает, что школа перестает быть только образовательным учреждением в классическом его понимании, а становится местом для коллективной, неформальной и экспериментальной работыа», — прокомментировал руководитель программы направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Зоя Федотова.