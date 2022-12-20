20 декабря 2022

Челябинская птицефабрика готова поставлять собачьи корма за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
Птицефабрика производит полнорационные корма для собак мелких, средних и крупных пород Фото:

Птицефабрику «Челябинскую», наладившую в рамках импортозамещения выпуск собачьих кормов, включили в реестр для поставки товара за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Птицефабрика претендовала на право экспорта и перемещения подконтрольной продукции животноводства на территории стран Таможенного союза. В декабре предприятие было внесено в реестр», — уточнили в ведомстве.

Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, заменившие продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin в мае. В планах значится выпуск кормов для кошек.

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Птицефабрику «Челябинскую», наладившую в рамках импортозамещения выпуск собачьих кормов, включили в реестр для поставки товара за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Птицефабрика претендовала на право экспорта и перемещения подконтрольной продукции животноводства на территории стран Таможенного союза. В декабре предприятие было внесено в реестр», — уточнили в ведомстве. Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, заменившие продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin в мае. В планах значится выпуск кормов для кошек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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