Челябинская птицефабрика готова поставлять собачьи корма за рубеж

Птицефабрика производит полнорационные корма для собак мелких, средних и крупных пород
Птицефабрику «Челябинскую», наладившую в рамках импортозамещения выпуск собачьих кормов, включили в реестр для поставки товара за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Птицефабрика претендовала на право экспорта и перемещения подконтрольной продукции животноводства на территории стран Таможенного союза. В декабре предприятие было внесено в реестр», — уточнили в ведомстве.
Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, заменившие продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin в мае. В планах значится выпуск кормов для кошек.
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