Челябинская птицефабрика готова поставлять собачьи корма за рубеж

21 декабря 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Птицефабрика производит полнорационные корма для собак мелких, средних и крупных пород Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Птицефабрику «Челябинскую», наладившую в рамках импортозамещения выпуск собачьих кормов, включили в реестр для поставки товара за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Птицефабрика претендовала на право экспорта и перемещения подконтрольной продукции животноводства на территории стран Таможенного союза. В декабре предприятие было внесено в реестр», — уточнили в ведомстве. Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, заменившие продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin в мае. В планах значится выпуск кормов для кошек.

Птицефабрику «Челябинскую», наладившую в рамках импортозамещения выпуск собачьих кормов, включили в реестр для поставки товара за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Птицефабрика претендовала на право экспорта и перемещения подконтрольной продукции животноводства на территории стран Таможенного союза. В декабре предприятие было внесено в реестр», — уточнили в ведомстве. Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, заменившие продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin в мае. В планах значится выпуск кормов для кошек.