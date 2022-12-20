Президентские лимузины Aurus заметили в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кортеж из нескольких автомобилей Aurus, на которых передвигается президент РФ Владимир Путин, проехал по центральным улицам Екатеринбурга. Как рассказали URA.RU очевидцы, в колонне заметили тонированные фургоны и лимузины, которые сопровождали машины со спецсигналами.

«По центру проехали черные машины с мигалками. [Автомобили] ДПС, несколько микроавтобусов, [лимузины] Aurus», — поделился читатель. Кортеж направлялся с улицы Декабристов по 8 Марта в сторону проспекта Ленина. Кто именно находился в машинах и для чего они проехали по городу, пока не известно.

Президент Путин, как ранее сообщали источники URA.RU, 23 декабря может посетить Свердловскую область. Ожидается, что глава государства будет работать в Нижнем Тагиле. На фоне этих слухов над регионом установили бесполетную зону, а губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию.