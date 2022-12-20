20 декабря 2022

В центре Екатеринбурга заметили кортеж президентских машин. Видео

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, российский флаг, штандарт, триколор, флаг россии, президентский кортеж
Президентские лимузины Aurus заметили в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Кортеж из нескольких автомобилей Aurus, на которых передвигается президент РФ Владимир Путин, проехал по центральным улицам Екатеринбурга. Как рассказали URA.RU очевидцы, в колонне заметили тонированные фургоны и лимузины, которые сопровождали машины со спецсигналами.

«По центру проехали черные машины с мигалками. [Автомобили] ДПС, несколько микроавтобусов, [лимузины] Aurus», — поделился читатель. Кортеж направлялся с улицы Декабристов по 8 Марта в сторону проспекта Ленина. Кто именно находился в машинах и для чего они проехали по городу, пока не известно.

Президент Путин, как ранее сообщали источники URA.RU, 23 декабря может посетить Свердловскую область. Ожидается, что глава государства будет работать в Нижнем Тагиле. На фоне этих слухов над регионом установили бесполетную зону, а губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию.

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Кортеж из нескольких автомобилей Aurus, на которых передвигается президент РФ Владимир Путин, проехал по центральным улицам Екатеринбурга. Как рассказали URA.RU очевидцы, в колонне заметили тонированные фургоны и лимузины, которые сопровождали машины со спецсигналами. «По центру проехали черные машины с мигалками. [Автомобили] ДПС, несколько микроавтобусов, [лимузины] Aurus», — поделился читатель. Кортеж направлялся с улицы Декабристов по 8 Марта в сторону проспекта Ленина. Кто именно находился в машинах и для чего они проехали по городу, пока не известно. Президент Путин, как ранее сообщали источники URA.RU, 23 декабря может посетить Свердловскую область. Ожидается, что глава государства будет работать в Нижнем Тагиле. На фоне этих слухов над регионом установили бесполетную зону, а губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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