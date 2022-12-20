Над Екатеринбургом и Нижним Тагилом ввели особый летный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В небе над Екатеринбургом и Нижним Тагилом введен временный режим, запрещающий полеты. Ограничение будет действовать с 22 по 24 декабря — в дни, когда в Свердловской области ждут президента РФ Владимира Путина. Информация указана на карте зон ограничений полетов.

«Зона временного ограничения полетов. Запрещено использование воздушного пространства», — говорится в пояснении. Присвоенный зоне над Свердловской областью запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие рейсы под литерой «А» — особой важности. Такое обозначение присваивают бортам президента или премьер-министра страны.

Информация о возможном визите Владимира Путина в Свердловскую область появилась утром 20 декабря. Ожидается, что президент посетит один из городов региона 22 декабря. По неофициальным сведениям, российский лидер собирается посетить одно из оборонных предприятий. Источники URA.RU сообщали, что перед встречей с Путиным на самоизоляцию ушел губернатор Евгений Куйвашев.