По словам продавца, заведение полностью окупит себя за два года работы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми выставлен на продажу Lounge&Bar, расположенный на улице Советской, 62. В этом здании также размещается общежитие Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Стоимость действующего бизнеса — около 10 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Заведение работает 8 лет. Я второй владелец, заведение было куплено 5 лет назад, находилось в плачевном состоянии. Общая площадь — 160 квадратных метров. Выручка была увеличена на 500 процентов. Были сделаны бар и кухня. Окупаемость порядка двух лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт основного зала, есть сборно-разборная летняя веранда», — написал автор объявления.

Собственник также уточнил, что готов помогать новому владельцу с ведением бизнеса на протяжении двух месяцев. По словам продавца, долгов за заведением не числится, оно работает в хороший плюс.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставлен кафе-бар Jet Set, расположенный на первой линии ЖК «Новый центр». Владелец заведения просит за него 4,2 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.