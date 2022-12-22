В Перми выставлен на продажу Lounge&Bar, расположенный на улице Советской, 62. В этом здании также размещается общежитие Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Стоимость действующего бизнеса — около 10 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Заведение работает 8 лет. Я второй владелец, заведение было куплено 5 лет назад, находилось в плачевном состоянии. Общая площадь — 160 квадратных метров. Выручка была увеличена на 500 процентов. Были сделаны бар и кухня. Окупаемость порядка двух лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт основного зала, есть сборно-разборная летняя веранда», — написал автор объявления.
Собственник также уточнил, что готов помогать новому владельцу с ведением бизнеса на протяжении двух месяцев. По словам продавца, долгов за заведением не числится, оно работает в хороший плюс.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставлен кафе-бар Jet Set, расположенный на первой линии ЖК «Новый центр». Владелец заведения просит за него 4,2 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.
В заведении подают блюда европейской и азиатской кухни
Фото: сайт «Авито»
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
В Перми выставлен на продажу Lounge&Bar, расположенный на улице Советской, 62. В этом здании также размещается общежитие Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Стоимость действующего бизнеса — около 10 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Заведение работает 8 лет. Я второй владелец, заведение было куплено 5 лет назад, находилось в плачевном состоянии. Общая площадь — 160 квадратных метров. Выручка была увеличена на 500 процентов. Были сделаны бар и кухня. Окупаемость порядка двух лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт основного зала, есть сборно-разборная летняя веранда», — написал автор объявления. Собственник также уточнил, что готов помогать новому владельцу с ведением бизнеса на протяжении двух месяцев. По словам продавца, долгов за заведением не числится, оно работает в хороший плюс. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставлен кафе-бар Jet Set, расположенный на первой линии ЖК «Новый центр». Владелец заведения просит за него 4,2 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.