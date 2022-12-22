В общежитии пермского вуза продается модный бар за 10 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, кофе, кафе
По словам продавца, заведение полностью окупит себя за два года работы Фото:

В Перми выставлен на продажу Lounge&Bar, расположенный на улице Советской, 62. В этом здании также размещается общежитие Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Стоимость действующего бизнеса — около 10 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Заведение работает 8 лет. Я второй владелец, заведение было куплено 5 лет назад, находилось в плачевном состоянии. Общая площадь — 160 квадратных метров. Выручка была увеличена на 500 процентов. Были сделаны бар и кухня. Окупаемость порядка двух лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт основного зала, есть сборно-разборная летняя веранда», — написал автор объявления.

Собственник также уточнил, что готов помогать новому владельцу с ведением бизнеса на протяжении двух месяцев. По словам продавца, долгов за заведением не числится, оно работает в хороший плюс.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставлен кафе-бар Jet Set, расположенный на первой линии ЖК «Новый центр». Владелец заведения просит за него 4,2 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.

В заведении подают блюда европейской и азиатской кухни
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В Перми выставлен на продажу Lounge&Bar, расположенный на улице Советской, 62. В этом здании также размещается общежитие Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Стоимость действующего бизнеса — около 10 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Заведение работает 8 лет. Я второй владелец, заведение было куплено 5 лет назад, находилось в плачевном состоянии. Общая площадь — 160 квадратных метров. Выручка была увеличена на 500 процентов. Были сделаны бар и кухня. Окупаемость порядка двух лет, если покупатель не новичок в данном бизнесе. Недавно сделан ремонт основного зала, есть сборно-разборная летняя веранда», — написал автор объявления. Собственник также уточнил, что готов помогать новому владельцу с ведением бизнеса на протяжении двух месяцев. По словам продавца, долгов за заведением не числится, оно работает в хороший плюс. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставлен кафе-бар Jet Set, расположенный на первой линии ЖК «Новый центр». Владелец заведения просит за него 4,2 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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