Жителям ЯНАО рассказали, как сэкономить на ремонте

Строитель из ЯНАО: стоит начать ремонт в начале года, чтобы сэкономить

22 декабря 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Для экономии, ремонт следует начинать в начале года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Строитель из Ноябрьска (ЯНАО) рассказал URA.RU, что если начать ремонт в начале года, то он будет максимально выгодным. По словам Муминджона Рузиева, чаще всего это обусловлено скидками в строительных магазинах. «Начало года всегда самое выгодное для ремонта. В это время мало кто приобретает материалы для ремонта, поэтому магазины часто делают скидки. Менее затратным ремонт будет, если начать его с февраля по апрель», — рассказал Рузиев. Он отметил, что для экономии стоит обратить внимание на частных строителей, так как они работают исключительно на себя. «У посредников своя цена, они будут всегда дороже. Посредники грамотно разговаривают, хорошо объясняют, заключают договоры, но сами они ремонт не делают, а делает его бригада. Но и посреднику вы вынуждены заплатить. Те, кто работают по 2-3 человека без посредников, всегда дешевле», — подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что индивидуальных строителей необходимо «бронировать» заранее. Ранее URA.RU рассказывало, что косметический ремонт двухкомнатной квартиры жителям ЯНАО будет стоить от 150 тысяч рублей. В стоимость входят укладка напольных покрытий и поклейка обоев.

Строитель из Ноябрьска (ЯНАО) рассказал URA.RU, что если начать ремонт в начале года, то он будет максимально выгодным. По словам Муминджона Рузиева, чаще всего это обусловлено скидками в строительных магазинах. «Начало года всегда самое выгодное для ремонта. В это время мало кто приобретает материалы для ремонта, поэтому магазины часто делают скидки. Менее затратным ремонт будет, если начать его с февраля по апрель», — рассказал Рузиев. Он отметил, что для экономии стоит обратить внимание на частных строителей, так как они работают исключительно на себя. «У посредников своя цена, они будут всегда дороже. Посредники грамотно разговаривают, хорошо объясняют, заключают договоры, но сами они ремонт не делают, а делает его бригада. Но и посреднику вы вынуждены заплатить. Те, кто работают по 2-3 человека без посредников, всегда дешевле», — подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что индивидуальных строителей необходимо «бронировать» заранее. Ранее URA.RU рассказывало, что косметический ремонт двухкомнатной квартиры жителям ЯНАО будет стоить от 150 тысяч рублей. В стоимость входят укладка напольных покрытий и поклейка обоев.