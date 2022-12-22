В Тюменской мэрии спорят из-за должности главного архитектора

Тюменские чиновники не могут договориться о должности главного архитектора города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские чиновники из администрации города, а также депутаты тюменской городской думы не могут договориться о необходимости должности главного городского архитектора. По словам источника из тюменской мэрии, в споре власти разбились на два лагеря.

«Главный архитектор — это сегодня золотая жила для того, чтобы набрать политических очков. У граждан такой запрос есть, и он не безоснователен. Многие городские решения, решения застройщиков вызывают бурное недовольство. Тот, кто этого архитектора пролоббирует, несомненно увеличит свой политический вес», — сообщил собеседник агентства.

Однако, по словам источника URA.RU, ввести еще одну высокооплачиваемую должность в существующие статьи расходов — задача не простая. «Здесь есть очень большое сопротивление. По сути, главный архитектор — это должность, не приносящая ни экономического, ни социального эффекта. По крайней мере, многие в администрации и думе так считают. Но стоит такая „роскошь“ немало. Поэтому и дискуссии. Силы сейчас примерно равны, поэтому ждать появление главного архитектора в Тюмени в ближайшее время не следует», — рассказали источники из администрации.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале из-за должности областного архитектора, на которую был назначен экс-руководитель государственного управления строительства Сергей Шустов. Его кандидатура вызывала недовольство у коммунистов Тюменской областной думы.